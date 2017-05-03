 أساسيات الحاسب الآلي لفئة الصم بكلية تقنية البنات بنجران | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 12 شعبان 1438 هجريا, الموافق 8 مايو 2017 ميلاديا

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أساسيات الحاسب الآلي لفئة الصم بكلية تقنية البنات بنجران

أساسيات الحاسب الآلي لفئة الصم بكلية تقنية البنات بنجران
المناطق - نجران

أقامت الكلية التقنية للبنات بنجران دورة بعنوان ( أساسيات الحاسب الآلي لفئة الصم ) وذلك من منطلق دور الكلية في خدمة المجتمع ، وحرصاً على تفعيل البرامج التطوعية ودعمها بالمنطقة . قدمت الدورة رئيسة المركز الفرعي للتدرب الإلكتروني نوال الباكري ، بمقر الكلية لمدة شهر بواقع يومان في الأسبوع ،  وقد شهد البرنامج حضور ٢٨ متدربة من ذوي الاحتياجات الخاصة وعضوات جمعية شمعة أمل ، وتم خلاله شرح المحاور التالية :معرفة أجزاء الحاسب الآلي ، القدرة على التعامل مع برنامج الوورد ، التعامل مع برنامج باوربوينت ، وفي ختام الدورة وزعت على الحاضرات شهادة الحضور   اللاتي أعربن عن امتنانهن لإتاحة الفرصة  لحضور مثل هذه البرنامج مبديات رغبتهن بإقامة برامج أخرى في هذا المجال .

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