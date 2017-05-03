أساسيات الحاسب الآلي لفئة الصم بكلية تقنية البنات بنجران

أقامت الكلية التقنية للبنات بنجران دورة بعنوان ( أساسيات الحاسب الآلي لفئة الصم ) وذلك من منطلق دور الكلية في خدمة المجتمع ، وحرصاً على تفعيل البرامج التطوعية ودعمها بالمنطقة . قدمت الدورة رئيسة المركز الفرعي للتدرب الإلكتروني نوال الباكري ، بمقر الكلية لمدة شهر بواقع يومان في الأسبوع ، وقد شهد البرنامج حضور ٢٨ متدربة من ذوي الاحتياجات الخاصة وعضوات جمعية شمعة أمل ، وتم خلاله شرح المحاور التالية :معرفة أجزاء الحاسب الآلي ، القدرة على التعامل مع برنامج الوورد ، التعامل مع برنامج باوربوينت ، وفي ختام الدورة وزعت على الحاضرات شهادة الحضور اللاتي أعربن عن امتنانهن لإتاحة الفرصة لحضور مثل هذه البرنامج مبديات رغبتهن بإقامة برامج أخرى في هذا المجال .