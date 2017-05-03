النفط يعاود الارتفاع على وقع تطمينات الفالح حول أوبك

تحركت أسعار النفط صعوداً صباح اليوم الاثنين فوق 49 دولاراً للبرميل على وقع تصريحات وزير الطاقة السعودي حول إمكانية تمديد اتفاق أوبك لخفض الإنتاج.

وأبدى خالد الفالح، وزير الطاقة السعودي ثقته بأن يوافق منتجو النفط من داخل وخارج أوبك على تمديد العمل باتفاق خفض الإنتاج خلال النصف الثاني من هذا العام، و”ربما” لما بعد ذلك، بحسب تصريحاته.

وأضاف الفالح خلال مشاركته في مؤتمر آسيا للنفط والغاز في كوالالمبور أن الأسواق ستتعافى قريباً لتعود إلى حالة التوازن، وهو الهدف الأساسي من وراء الاتفاقية التاريخية بين أوبك والمنتجين من خارج المنظمة.

وكانت مصادر من منظمة أوبك قد صرحت الأسبوع الماضي أن منتجين من داخل المنظمة وخارجها يتطلعون إلى تمديد اتفاق خفض الإمدادات إلى ما بعد يونيو للقضاء على تخمة المعروض النفطي في السوق، مقللين من احتمال اتخاذ خطوات إضافية مثل زيادة الخفض.