بعد اعتداء عمال المناجم عليه..أهالي “اروميه” يشتمون روحاني

صعب عدد كبير من أهالي مدينة “اروميه” عاصمة اقليم “أذربيجان الغربية” يوم أمس الأحد غضبهم على الرئيس الإيراني حسن روحاني قبل إلقاء كلمته وذلك بترديد شعارات ضده وضد النظام الإيراني المحتل للإقليم.

وانقلبت جلسة الرئيس الإيراني “حسن روحاني” لألقاء كلمة بمناسبة حملته الانتخابية إلى حملة شتم وترديد شعارات المواطنين مناهضة له ومنها عبارة “كذاب”، كما رددوا شعارات ضده بلغتهم الأم “الأذرية”.

وحاول عناصر النظام والحرس الخاص بروحاني لمنع والحيلولة دون ترديد المواطنين الأذريين شعارتهم إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك.

وكان “حسن روحاني” قد واجه موجة غضب عارمة من قبل أهالي عمال منجم “اذر شهر” وأجبروه على مغادرة الموقع قبل أن يتوجه إلى مدينة “اروميه” والتي واجهها أهلها بالشتائم وترديد الشعارات المناهضة له.