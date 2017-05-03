ختام برامج التوعية الاسلامية لمكتب التعليم بدومة الجندل

أقامت وحدة التوعية الإسلامية بمكتب التعليم بمحافظة دومة الجندل التابع لإدارة التعليم بمنطقة الجوف الحفل الختامي لأنشطتها مساء يوم الأحد 11 / 8 / 1438هـ، والذي كان يهدف إلى تكريم المدارس المتميزة وقائدتها ومشرفي التوعية والمعلمين والطلاب المتميزين وتشجيعهم لمواصلة عطائهم .

وقد تخلله برنامج خطابي وعروض مرئية وختم بالتكريم ، وقد شرف الحفل سعادة مدير إدارة التوعية الإسلامية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف الأستاذ / حمدان بن محارب الوردي وسعادة مدير مكتب التعليم بدومة الجندل الأستاذ / خالد بن عبدالكريم الوشيح ، وأعيان المحافظة ورؤساء الدوائر الحكومية ، وأولياء أمور الطلاب .

وقد شارك في الإعداد للحفل اللجان التالية :

اللجنة العضو المدرسة الإعداد أحمد بن سالم السبيلة تحفيظ القرآن الابتدائية ياسر بن سعدون الحسن متعاون الاستقبال خلف بن سكر الزارع مدومة الجندل المتوسطة الإعلام ماجد بن أحمد الوشيح مشرف الإعلام التربوي بالمكتب الضيافة عبدالله بن عطا الله الدهاش الملك سعود الثانوية العلاقات العامة نبيل بن نافع أبو عوف متعاون

وقد أجادوا في الإعداد والتنسيق وساهموا بجدية في النجاح وكانت جهودهم طيبة ومباركة ، فيشكرون على هذا الأداء الرائع والمتميز .

وكانت برامج الحفل على النحو التالي :

قرآن كريم ( الطالب / عبدالهادي بن سليمان المفرج ) .

كلمة المكتب ( أ / خالد بن عبدالكريم الوشيح ) .

كلمة التوعية الإسلامية ( أ / أحمد بن سالم السبيلة ) .

جتني رساله ( عرض مرئي ) .

من أعمال المدارس ( عرض مرئي ) .

التكريم ( دروع وشهادات للمتميزين والمتعاونين والداعمين ) .

هذا وقد أشرف عليه مشرف التوعية الإسلامية بالمكتب ، بمتابعة من مدير المكتب الأستاذ / خالد بن عبدالكريم الوشيح الذي ألقى كلمة فيه شكر فيها الحاضرين ووضح لهم أننا حملنا رسالة عظيمة وسنمضي في سبيل أدائها على الوجه المطلوب بإذن الله .

ومما يحسن أن يقال : إن هذا الحفل يقام سنوياً في ختام كل عام ، ويأتي كالمطر ليسقي الأرض ، يلتقي فيه الأحبة ويكون بمثابة مسك الختام للعام ويكرم فيه المتميزون .

وفي هذا العام تميزت المدارس الآتية وقائدتها مشرفو التوعية فيها وهم :

المرحلة المدرسة المتميزة المدير المتميز المشرف المتميز المركز النسبة الثانوية الملك سعود صلاح بن أحمد الحسن عبدالله بن عطا الله الدهاش الأول 100% التحكيم الأهلية نايف بن سعد الزارع شعبان بن خيري عبدالعزيز الثاني 94% الإمام الشاطبي عبيد الله بن صالح المعين عبيد بن ملفي المطيري الثالث 85% ج المتوسطة دومة الجندل توفيق بن دهاش الدهاش خلف بن سكر الزارع الأول 100% صفان حماد بن سعود الرويلي خالد بن مضيان المضيان الأول 100% أمجاد الفاروق الأهلية سلامة بن خليفة الشمري عربي بن حسين عزام الأول 100% دار ابن تيمية الأهلية وليد بن صالح النعمان محمد بن فتح الله السيد الأول 100% الابتدائية دار ابن تيمية الأهلية ماجد بن دهاش الدهاش حمدي بن عبدالحي سعد الله الأول 100% تحفيظ القرآن الكريم زياد بن خضر الرويلي أحمد بن سالم السبيلة الأول 100% أمجاد الفاروق الأهلية مساعد بن مشاري السبيلة عبدالكريم بن عايد الشراري الأول 100% التحكيم الأهلية علي بن أنور الضبيبي أسامة بن عبدالجواد رضوان الأول 100% عبدالله بن الزبير عبدالعزيز بن مرزوق الزارع بدر بن سعد المناور الأول 100% عبدالله بن رواحة فهد بن مطلب الدهاش عبدالحميد بن ناصر العرجان الأول 100% الرديفة مطلق بن دبي الشمري محمد بن محقور العرجان الأول 100% الأمير عبدالله بن جلوي عادل بن حمد الدهاش عبدالحكيم عبدالله الجديع الأول 100% الأضارع طراد بن سالم الشمري خلف بن عبيد الله الشمري الأول 100% موسى بن نصير سامي عبدالكريم السعيدان مساعد بن حمدان الجوفي الثاني 85%

هذا وقد لاقى الحفل قبولاً طيباً وكان مساؤه حافلاً بالمتعة ، مليئاً بالبسمة ، لا تنقصه الفرحة قضى فيه الحاضرون لحظات أنس معطرة بنسيم المحبة والتآلف ، وفي نهايته تم تسليم المشاركين والمتميزين والداعمين شهادات تقديرية ودروع تذكارية . وتشكر جمعية المستودع الخيرية بدومة الجندل على رعايتها الكريمة للحفل ، كما تشكر استراحة أبي حبيب بدومة الجندل لتصميم مونتاج أعمال المدارس وعرض الفقرات ، وإضافتها للحفل .

وجدير بالذكر أن يقال : إن المكتب يبذل جهوداً طيبة في مجال الاهتمام بالتوعية والتي من برامجها لهذا العام

التوعية الفكرية ومحاربة الأفكار الدخيلة مسابقة حفظ القرآن الكريم للمعلمين و الطلاب الكلمات في مصلى المدرسة إثراء المعرفة الشرعية مسابقة البحوث الإسلامية للمعلمين و الطلاب توعية السجناء في السجن القيم والأخلاق مسابقة الأمير نايف للسنة للطلاب منتدى حفظة كتاب الله الزيارات الميدانية للمدارس مسابقة السيرة النبوية للطلاب الأنشطة المسائية الاجتماعات العامة بمشرفي التوعية المحاضرات التوعوية في المدارس خدمة المجتمع كالمساجد اللقاءات التربوية مع مشرفي التوعية المسابقات الداخلية في المدارس خدمة الرسائل التفاعلية تبادل الزيارات بين مشرفي التوعية الزيارات والرحلات الطلابية الأسابيع التوعوية في المدارس إصدار النشرات المفيدة المشاركة في إلإذاعة المدرسية الحفل الختامي للأنشطة المعارض التوعوية في المدارس تربية الطلاب على إقامة الصلاة

وكل ذلك ما كان له أن يتأتى لولا توفيق الله أولا ثم الجهود المخلصة ثانيا ، سائلين المولى جل جلاله أن يوفق الجميع ويكلل الجهود بالنجاح .