ختام برامج التوعية الاسلامية لمكتب التعليم بدومة الجندل

أقامت وحدة التوعية الإسلامية بمكتب التعليم بمحافظة دومة الجندل التابع لإدارة التعليم بمنطقة الجوف الحفل الختامي لأنشطتها مساء يوم الأحد 11 / 8 / 1438هـ، والذي كان يهدف إلى تكريم المدارس المتميزة وقائدتها ومشرفي التوعية والمعلمين والطلاب المتميزين وتشجيعهم لمواصلة عطائهم .
وقد تخلله برنامج خطابي وعروض مرئية وختم بالتكريم ، وقد شرف الحفل سعادة مدير إدارة التوعية الإسلامية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف الأستاذ / حمدان بن محارب الوردي وسعادة مدير مكتب التعليم بدومة الجندل الأستاذ / خالد بن عبدالكريم الوشيح ، وأعيان المحافظة ورؤساء الدوائر الحكومية ، وأولياء أمور الطلاب .
وقد شارك في الإعداد للحفل اللجان التالية :
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اللجنة
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العضو
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المدرسة
|الإعداد
|أحمد بن سالم السبيلة
|تحفيظ القرآن الابتدائية
|ياسر بن سعدون الحسن
|متعاون
|الاستقبال
|خلف بن سكر الزارع
|مدومة الجندل المتوسطة
|الإعلام
|ماجد بن أحمد الوشيح
|مشرف الإعلام التربوي بالمكتب
|الضيافة
|عبدالله بن عطا الله الدهاش
|الملك سعود الثانوية
|العلاقات العامة
|نبيل بن نافع أبو عوف
|متعاون
وقد أجادوا في الإعداد والتنسيق وساهموا بجدية في النجاح وكانت جهودهم طيبة ومباركة ، فيشكرون على هذا الأداء الرائع والمتميز .
وكانت برامج الحفل على النحو التالي :
- قرآن كريم ( الطالب / عبدالهادي بن سليمان المفرج ) .
- كلمة المكتب ( أ / خالد بن عبدالكريم الوشيح ) .
- كلمة التوعية الإسلامية ( أ / أحمد بن سالم السبيلة ) .
- جتني رساله ( عرض مرئي ) .
- من أعمال المدارس ( عرض مرئي ) .
- التكريم ( دروع وشهادات للمتميزين والمتعاونين والداعمين ) .
هذا وقد أشرف عليه مشرف التوعية الإسلامية بالمكتب ، بمتابعة من مدير المكتب الأستاذ / خالد بن عبدالكريم الوشيح الذي ألقى كلمة فيه شكر فيها الحاضرين ووضح لهم أننا حملنا رسالة عظيمة وسنمضي في سبيل أدائها على الوجه المطلوب بإذن الله .
ومما يحسن أن يقال : إن هذا الحفل يقام سنوياً في ختام كل عام ، ويأتي كالمطر ليسقي الأرض ، يلتقي فيه الأحبة ويكون بمثابة مسك الختام للعام ويكرم فيه المتميزون .
وفي هذا العام تميزت المدارس الآتية وقائدتها مشرفو التوعية فيها وهم :
|المرحلة
|المدرسة المتميزة
|المدير المتميز
|المشرف المتميز
|المركز
|النسبة
|الثانوية
|الملك سعود
|صلاح بن أحمد الحسن
|عبدالله بن عطا الله الدهاش
|الأول
|100%
|التحكيم الأهلية
|نايف بن سعد الزارع
|شعبان بن خيري عبدالعزيز
|الثاني
|94%
|الإمام الشاطبي
|عبيد الله بن صالح المعين
|عبيد بن ملفي المطيري
|الثالث
|85%
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ج
المتوسطة
|دومة الجندل
|توفيق بن دهاش الدهاش
|خلف بن سكر الزارع
|الأول
|100%
|صفان
|حماد بن سعود الرويلي
|خالد بن مضيان المضيان
|الأول
|100%
|أمجاد الفاروق الأهلية
|سلامة بن خليفة الشمري
|عربي بن حسين عزام
|الأول
|100%
|دار ابن تيمية الأهلية
|وليد بن صالح النعمان
|محمد بن فتح الله السيد
|الأول
|100%
|الابتدائية
|دار ابن تيمية الأهلية
|ماجد بن دهاش الدهاش
|حمدي بن عبدالحي سعد الله
|الأول
|100%
|تحفيظ القرآن الكريم
|زياد بن خضر الرويلي
|أحمد بن سالم السبيلة
|الأول
|100%
|أمجاد الفاروق الأهلية
|مساعد بن مشاري السبيلة
|عبدالكريم بن عايد الشراري
|الأول
|100%
|التحكيم الأهلية
|علي بن أنور الضبيبي
|أسامة بن عبدالجواد رضوان
|الأول
|100%
|عبدالله بن الزبير
|عبدالعزيز بن مرزوق الزارع
|بدر بن سعد المناور
|الأول
|100%
|عبدالله بن رواحة
|فهد بن مطلب الدهاش
|عبدالحميد بن ناصر العرجان
|الأول
|100%
|الرديفة
|مطلق بن دبي الشمري
|محمد بن محقور العرجان
|الأول
|100%
|الأمير عبدالله بن جلوي
|عادل بن حمد الدهاش
|عبدالحكيم عبدالله الجديع
|الأول
|100%
|الأضارع
|طراد بن سالم الشمري
|خلف بن عبيد الله الشمري
|الأول
|100%
|موسى بن نصير
|سامي عبدالكريم السعيدان
|مساعد بن حمدان الجوفي
|الثاني
|85%
هذا وقد لاقى الحفل قبولاً طيباً وكان مساؤه حافلاً بالمتعة ، مليئاً بالبسمة ، لا تنقصه الفرحة قضى فيه الحاضرون لحظات أنس معطرة بنسيم المحبة والتآلف ، وفي نهايته تم تسليم المشاركين والمتميزين والداعمين شهادات تقديرية ودروع تذكارية . وتشكر جمعية المستودع الخيرية بدومة الجندل على رعايتها الكريمة للحفل ، كما تشكر استراحة أبي حبيب بدومة الجندل لتصميم مونتاج أعمال المدارس وعرض الفقرات ، وإضافتها للحفل .
وجدير بالذكر أن يقال : إن المكتب يبذل جهوداً طيبة في مجال الاهتمام بالتوعية والتي من برامجها لهذا العام
|التوعية الفكرية ومحاربة الأفكار الدخيلة
|مسابقة حفظ القرآن الكريم للمعلمين و الطلاب
|الكلمات في مصلى المدرسة
|إثراء المعرفة الشرعية
|مسابقة البحوث الإسلامية للمعلمين و الطلاب
|توعية السجناء في السجن
|القيم والأخلاق
|مسابقة الأمير نايف للسنة للطلاب
|منتدى حفظة كتاب الله
|الزيارات الميدانية للمدارس
|مسابقة السيرة النبوية للطلاب
|الأنشطة المسائية
|الاجتماعات العامة بمشرفي التوعية
|المحاضرات التوعوية في المدارس
|خدمة المجتمع كالمساجد
|اللقاءات التربوية مع مشرفي التوعية
|المسابقات الداخلية في المدارس
|خدمة الرسائل التفاعلية
|تبادل الزيارات بين مشرفي التوعية
|الزيارات والرحلات الطلابية
|الأسابيع التوعوية في المدارس
|إصدار النشرات المفيدة
|المشاركة في إلإذاعة المدرسية
|الحفل الختامي للأنشطة
|المعارض التوعوية في المدارس
|تربية الطلاب على إقامة الصلاة
وكل ذلك ما كان له أن يتأتى لولا توفيق الله أولا ثم الجهود المخلصة ثانيا ، سائلين المولى جل جلاله أن يوفق الجميع ويكلل الجهود بالنجاح .
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