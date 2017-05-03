 وظائف شاغرة في “صحة المدينة” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 12 شعبان 1438 هجريا, الموافق 8 مايو 2017 ميلاديا

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وظائف شاغرة في “صحة المدينة”

وظائف شاغرة في “صحة المدينة”
المناطق - الرياض

بدأت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمدينة المنورة، في وظائفها بنظام التعاقد الموقت على بند (105) وحتى 30 رمضان القادم، للوظائف: طبيب عام، فني تمريض، فني طورائ، فني صيدلي، فني أشعة، حارس أمن، سائق.

واشترطت على المتقدمين: توفر مؤهل علمي معتمد لفئة الأطباء والفنيين، وتوفر شهادة التصنيف المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لفئتي الأطباء والفنيين، توفر شهادة التسجيل المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية سارية المفعول لفئتي الأطباء والفنيين.

وذلك علاوة على توفر رخصة سارية المفعول لفئة السائقين، وتوفر الهوية الوطنية للمواطنين وإقامة سارية المفعول للمقيمين، واجتياز التقييم الفني للمرشحين، وإحضار الوثائق المطلوبة لدى إدارة الموارد البشرية بمبنى المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة.

لمزيد من التفاصيل على موقع الإدارة الإلكتروني www.moh.gov.sa.

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