شاهد.. قصة الآية التي فسرّها الشيخ “المصلح” وحولت روسية إلى الإسلام

جدد مواطنون نشر فيديو، للشيخ عبدالله المصلح، خلال مؤتمر لم يتم التعرف على مكانه أو موعد إقامته، إلا أن القصة كفيلة بإعادة نشرها في أي وقت طالما ارتبطت بالإعجاز العلمي في القرآن الكريم.

وبحسب الفيديو، قال الشيخ المصلح، إنه خلال أحد مؤتمرات الإعجاز العلمي في القرآن بموسكو، كان يتناول الإعجاز العلمي في قول الله تعالى، “يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاء”، وذكر أنه كيف أنه كلمّا صعد أي شخص في السماء كلما ازداد ضيق النفس، إلى أن يصل إلى منطقة الحرج حيث يضيق النفس فيهلك على الفور.

وأضاف، أنه كان حاضرا في المؤتمر عالمة روسية في الفضاء، وكانت مسؤولة عن تعليم روّاد الفضاء، وأخذت تتابع المحاضرة الملقاة في شرح هذه الآية، وبعدها طلبت الحديث مع الشيخ المصلح.

وأثناء حديثها الجانبي، قالت إن “ما سمعته الآن هو قمّة الروعة، وهذا ما كنت أدرسه لروّاد الفضاء، وما عرفنا هذه الحقيقة العلمية إلا منذ حوالي مائة سنة فيقينا هذا القرآن ليس كلام محمد، وإنما هو كلام الله”.

وعليه أعلنت إسلامها أمام الحضور، وقالت إن الشيوعية هي من أفسدت عقول الناس، وأن الدّين ليس خرافة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.