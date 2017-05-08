 شاهد.. قصة الآية التي فسرّها الشيخ “المصلح” وحولت روسية إلى الإسلام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 12 شعبان 1438 هجريا, الموافق 8 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

شاهد.. قصة الآية التي فسرّها الشيخ “المصلح” وحولت روسية إلى الإسلام (فيديو) تقديرا لدورها.. مواطن يطلق “اسم زوجته” على متجره ويعد شيلة لها ويدعوها لقص شريط الافتتاح ﻿﻿قوات نظام الأسد تخرق اتفاق “المناطق الآمنه” وظائف شاغرة في “صحة المدينة” لا تهملوا قشر الليمون.. له 7 فوائده مذهلة أبرزها مقاومة الخلايا السرطانية ختام برامج التوعية الاسلامية لمكتب التعليم بدومة الجندل وادي الدواسر تضخ 64 ألف طن من الحبحب للسوق المحلي “لجنة المسابقات” تعلن مواعيد انطلاقة بطولات الموسم القادم فرنسي من كل 3 صوّت بورقة بيضاء أو امتنع عن الاقتراع بعد اعتداء عمال المناجم عليه..أهالي “اروميه” يشتمون روحاني النفط يعاود الارتفاع على وقع تطمينات الفالح حول أوبك أساسيات الحاسب الآلي لفئة الصم بكلية تقنية البنات بنجران

شاهد.. قصة الآية التي فسرّها الشيخ “المصلح” وحولت روسية إلى الإسلام

شاهد.. قصة الآية التي فسرّها الشيخ “المصلح” وحولت روسية إلى الإسلام
المناطق - الرياض

جدد مواطنون نشر فيديو، للشيخ عبدالله المصلح، خلال مؤتمر لم يتم التعرف على مكانه أو موعد إقامته، إلا أن القصة كفيلة بإعادة نشرها في أي وقت طالما ارتبطت بالإعجاز العلمي في القرآن الكريم.

وبحسب الفيديو، قال الشيخ المصلح، إنه خلال أحد مؤتمرات الإعجاز العلمي في القرآن بموسكو، كان يتناول الإعجاز العلمي في قول الله تعالى، “يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاء”، وذكر أنه كيف أنه كلمّا صعد أي شخص في السماء كلما ازداد ضيق النفس، إلى أن يصل إلى منطقة الحرج حيث يضيق النفس فيهلك على الفور.

وأضاف، أنه كان حاضرا في المؤتمر عالمة روسية في الفضاء، وكانت مسؤولة عن تعليم روّاد الفضاء، وأخذت تتابع المحاضرة الملقاة في شرح هذه الآية، وبعدها طلبت الحديث مع الشيخ المصلح.

وأثناء حديثها الجانبي، قالت إن “ما سمعته الآن هو قمّة الروعة، وهذا ما كنت أدرسه لروّاد الفضاء، وما عرفنا هذه الحقيقة العلمية إلا منذ حوالي مائة سنة فيقينا هذا القرآن ليس كلام محمد، وإنما هو كلام الله”.

وعليه أعلنت إسلامها أمام الحضور، وقالت إن الشيوعية هي من أفسدت عقول الناس، وأن الدّين ليس خرافة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>