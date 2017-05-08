 “البيئة” تدعو الراغبين باصطحاب الحيوانات الأليفة خلال السفر إلى إتمام إجراءاتها قبل السفر بوقت كافٍ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 12 شعبان 1438 هجريا, الموافق 8 مايو 2017 ميلاديا

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“البيئة” تدعو الراغبين باصطحاب الحيوانات الأليفة خلال السفر إلى إتمام إجراءاتها قبل السفر بوقت كافٍ

“البيئة” تدعو الراغبين باصطحاب الحيوانات الأليفة خلال السفر إلى إتمام إجراءاتها قبل السفر بوقت كافٍ
واس - الرياض

دعت الإدارة العامة للمحاجر بوزارة البيئة والمياه والزراعة الرّاغبين في اصطحاب حيواناتهم الأليفة أثناء السفر خارج المملكة، إلى الحصول على إذن تصدير من الإدارة العامة لشؤون الزراعة بالمنطقة التابع لها منفذ الخروج، وكذلك إخضاع هذه الحيوانات للكشف البيطري في عيادة الحيوانات الأليفة التابعة لهم، للحصول على شهادة صحية.
كما أكدت ضرورة إحضار جميع الشّهادات البيطرية الخاصة بها قبل موعد السّفر بوقت كافٍ من أجل إتمام إصدار أذونات التصدير لها.

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