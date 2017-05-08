“البيئة” تدعو الراغبين باصطحاب الحيوانات الأليفة خلال السفر إلى إتمام إجراءاتها قبل السفر بوقت كافٍ

دعت الإدارة العامة للمحاجر بوزارة البيئة والمياه والزراعة الرّاغبين في اصطحاب حيواناتهم الأليفة أثناء السفر خارج المملكة، إلى الحصول على إذن تصدير من الإدارة العامة لشؤون الزراعة بالمنطقة التابع لها منفذ الخروج، وكذلك إخضاع هذه الحيوانات للكشف البيطري في عيادة الحيوانات الأليفة التابعة لهم، للحصول على شهادة صحية.

كما أكدت ضرورة إحضار جميع الشّهادات البيطرية الخاصة بها قبل موعد السّفر بوقت كافٍ من أجل إتمام إصدار أذونات التصدير لها.