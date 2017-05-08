بمشاركة ممثلين من ( 11 ) دولة عربية و ( 120 ) متحدثا .. انطلاق فعاليات ( منتدى دراسا لعلوم الرياضة ) بغرفة جدة

انطلقت بنجاح فعاليات ( منتدى دراسا لعلوم الرياضة ) بحضور ممثلين من كافة الدول العربية وتحت رعاية الهيئة العامة للرياضة نظمت أكاديمية بحث وتطوير انشطة علوم الرياضة ( دراسا ) النسخة الأولى من منتدى دراسا السنوي لعلوم الرياضة تحت شعار ” الرياضة العربية والتنافسية الدولية ” والذي تستضيفه الغرفة التجارية بجدة , بالتعاون مع إدارة نجوم الملاعب للتسويق والإستثمار الرياضي بالمملكة العربية السعودية .

تلخص عناوين المنتدى الضوء على مواضيع قيمة لمجموعة من نخبة المتحدثين والخبراء المتميزين خلال جلسات البرنامج الذي شمل على محاور قيمة كما أتاح للحضور من التفاعل مع المواقف الجدية بالقطاع الرياضي وعرض الحديث في مجال علوم الرياضة .

ويعتبر المنتدى من البرامج التي لها تأثير في علوم الرياضة والذي يسلط عليها الضوء من خلال محاور الملتقى لدعم مستقبل الرياضة في الوطن العربي من جميع جوانبها، وإن المستفيدين من هذا المنتدى هم الأكاديمين والعاملين والباحثين في القطاع الرياضي والقطاعات المرتبطة بعلوم الرياضة .

يهدف المنتدى الى تشجيع وتحفيز الأعمال والمبادرات المهنية المتميزة وتعزيز طاقات الباحثين لإيجاد منصة لتقديم الدراسات والبحوث، وتثبيت برمجة التجمعات العلمية العربية من ناحية المحتوى والتوقيت، والاسهام في توفير بيئة مشجعة للابتكار والريادة في مجال صناعة الرياضة .

كما يهدف ايضاً الى تكريم بعض الفئات التي تقدم جهودا صادقة وإنجازات مهنية ورياضية متميزة، وإبراز جهود المتميزين على صعيد الرياضة العربية من العاملين في حقل التربية البدنية ، وإحداث حراك في المنطقة العربية لأهم القضايا المتعلقة بعلوم الرياضة وكذلك تطوير المعرفة الرياضية وعرض التجارب والممارسات التطبيقية .

وأوضح الدكتور أحمد الشريف رئيس أكاديمية دراسا إلى أهمية هذا المنتدى والأهداف الطموحة لتطوير الرياضة العربية في كلمته التي ألقاها، وقال : الجلسة الأولى سوف تتطرق لمستقبل الرياضة العربية ، وفي الثانية سيتم تسليط الضوء على إدارة اقتصاد المعرفة الرياضية العربية، في حين سيكون التركيز في الجلسة الثالثة على العمل الرياضي العربي من الإدارة التقليدية إلى الإحترافية .

وتابع “في اليوم الثاني ستتطرق الجلسات إلى الجانب التسويقي ومناقشة الأبحاث المتميزة المقدمة في المنتدى، والمسؤولية الإجتماعية في الرياضة، وأكد عبدالمعطي كعكي رئيس شركة نجوم الملاعب للتسويق والاستثمار الرياضي أن ثمة خبراء ومختصون أكفاء سيلقون المحاضرات على المشاركين، مشدداً على أن هذا المنتدى يسهم في الارتقاء بالرياضة السعودية والعربية وفق أسس علمية .