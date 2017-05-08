أمير الشرقية يدشن مبادرة “شبابنا غالي علينا”

دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة صباح اليوم (الاثنين) مبادرة (شبابنا غالي علينا) التي تطلقها أمانة المنطقة الشرقية.

وقال سموه يحفظه الله (فئة الشباب فئةٌ غاليةٌ علينا وعلى الوطن أجمع، فهم عماد المستقبل، عليهم تعقد الآمال، وبهم تبنى الأجيال، فهذه المبادرة ومثيلاتها من المبادرات التي تعنى بالشباب، تسهم في جعل الشباب عناصر فاعلة في المجتمع، يقدمون ما لديهم، لخدمة دينهم ثم مليكهم ووطنهم).

كما أشاد يحفظه الله بهذه المبادرة التي تنطلق في هذا الوقت من العام، مما يعود على شبابنا بالنفع ويشغل أوقات فراغهم فيما يفيدهم ويفيد مجتمعهم.

وأضاف يحفظه الله (إشراك الشباب في وضع مقترحات لقضاياهم وهمومهم، وإشراكهم في تنفيذ هذه المبادرة والفعاليات المصاحبة لها، أمرٌ مهم ولابد منه، حتى تخرج هذه الطاقات الشبابية في مكانها الصحيح، ويساهم الشباب في تطوير مجتمعهم بأنفسهم، فهذه المبادرة من الشباب إلى الشباب، وبإذن الله تحقق هذه المبادرة أهدافها، وتساهم في فهم احتياج شبابنا، وتضعهم بإذن الله على الطريق الصحيح للمشاركة في تنمية مجتمعهم).

واستمع سموه إلى شرحٍ عن المبادرة قدمه معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، حيث أوضح الجبير أن المبادرة يشارك فيها أكثر من 18 جهةٍ حكومية، وهي الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، وتهدف إلى التعرف على تطلعات الشباب واحتياجاتهم، واستطلاع آرائهم، وما يواجهونه من مشاكل، باستخدام استطلاعٍ إلكتروني يتضمن عدداً من الأسئلة والمحاور، للتعرف على الشباب عن قرب.

وأوضح معالي أمين المنطقة الشرقية أن جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وكذلك جامعة الأمير محمد بن فهد تشرف على هذا الاستطلاع، وتولت التحضير له بالتعاون مع اللجنة التنفيذية للمبادرة، وسيكون الاستطلاع متاحاً عبر التطبيق الإلكتروني للمبادرة، ومن خلال الموقع الإلكتروني أيضاً.

وبين الجبير أن المبادرة تتضمن ثلاث مراحل، تضم المرحلة الزمنية الأولى إجراء الاستطلاع الالكتروني، تليها مرحلة الحوارات واللقاءات المباشرة مع الشباب بمشاركةِ مجموعةٍ من المتخصصين والأكاديميين، وستتطرق هذه اللقاءات إلى قضايا الشباب، واقتراح الحلول المناسبة لها، مشيراً إلى أن المجال سيتاح لمختلف الفئات العمرية من مدن ومحافظات المنطقة، فيما تتضمن المرحلة الثالثة والأخيرة، فعالياتٍ شبابية تقام على مستوى المنطقة لأول مرة، وتشمل على أنشطة وبرامج اختارها الشباب أنفسهم، تتنوع في محتواها لتتناسب مختلف الفئات العمرية.

وقدم المهندس الجبير شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، على ما تلقاه فئة الشباب من اهتمامٍ ودعمٍ من سموه، وأن توجيهات سموه بالاهتمام بفئة الشباب، وتخصيص فعالياتٍ لهم، وهي فئة نحرص في الأمانة على تقديم برامج وفعاليات مناسبة لها.

ثم كرم سموه الجهات المشاركة والداعمة للمبادرة، والتقطت بعد ذلك الصورة التذكارية.

حضر الاستقبال سعادة وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام الملا، ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام محمد بن عبدالعزيز الصفيان.