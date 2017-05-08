أمير تبوك يلتقي محافظ الوجه ورؤساء المراكز وأعضاء المجلسين المحلي والبلدي 

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك في منزله بمدينة الوجه، اليوم، بحضور محافظ الوجه فهد بن بندر الخريصي رؤساء المراكز وأعضاء المجلسين المحلي والبلدي .

وقال سموه:

“أود أن أنقل لكم تحيات ومحبة وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله- وسؤالهم المستمر عنكم”.

وأشار سموه إلى أن المحافظة تشهد نهضة عمرانية وهي مقبلة على خير، ومشروعات مستقبلية جار تنفيذها، إضافة إلى ما هو قائم من تطور لافت، مضيفاً “وهذا ما يؤكد عليه ويوجه به دائما خادم الحرمين وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد، من الحرص على خدمة المواطن في كل موقع في هذه البلاد”.

وقال سموه:

” بلادكم ولله الحمد آمنة ومطمئنة وهي في تقدم مستمر ومتواصل وفي كل يوم نشاهد افتتاح مشاريع تنموية جديدة وتأسيس مشاريع أخرى، لكن الأهم من هذا هو الإنسان السعودي وهذا هو الاستثمار الحقيقي الذي يجب الحرص عليه فتطور لايقاس بما فيها من بروج وسدود ومطارات وطرق بل بالإنسان نفسه وأي بيئة يعيش فيها .”

وأضاف سموه:

” بلادكم مستهدفة لأنها مهبط الوحي وفيها

الحرمين الشريفين وأساس الإسلام وهي السد المنيع ضد التطرّف بكل أشكاله ولدينا ولله الحمد مواطنين ناضجين متفتحين لما يحاك بكل إخلاص وأمانة بالتآلف والتمسك بهذه العقيدة”