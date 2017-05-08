أمير الباحة يستقبل رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة ومدير تعليم الباحة والمخواة

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، حرص إمارة المنطقة على التعاون مع هيئة التحقيق والإدعاء العام ، لما فيه خدمة الصالح العام، حاثاً سموه على ضرورة التعاون مع الجهات ذات العلاقة وتسهيل إجراءات العمل بما يخدم المنطقة .

ونوه سموه خلال استقباله في مكتبه بالإمارة اليوم ، رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الباحة سعد بن محي القحطاني ،يرافقه مدراء الفروع بالمنطقة، بالدور الرائد والفاعل الذي تقوم به الهيئة في تطبيق الأنظمة والإجراءات وفق عمل تكاملي مع كافة القطاعات الحكومية بالمنطقة لما فيه تحقيق العدالة في مختلف القضايا التي تنظرها الهيئة .

بدوره استعرض القحطاني أبرز المنجزات والقضايا التي عالجها الفرع خلال الفترة الماضية.

وعبر رئيس هيئة التحقيق بالمنطقة وزملائه عن شكرهم لسمو أمير منطقة الباحة على استقباله لهم والاستماع إلى توجيهاته السديدة لخدمة أهالي المنطقة ، مؤكدين على بذل المزيد من الجهد لخدمة المنطقة .

من جهه اخرى طالب صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ،مسئولي إدارة التعليم بالمنطقة بتهيئة الأجواء المناسب لأبنائنا الطلاب والطالبات لأداء الاختبارات النهائية للعام الدراسي الحالي 1437- 1438 هـ بما يحقق لهم النجاح والتفوق .

ونوه سموه خلال استقباله في مكتبه بالإمارة اليوم ، مدير عام التعليم بالمنطقة سعيد بن محمد مخايش ووكلاءه المساعدين ومدير تعليم المخواة علي بن خيران الزهراني ، بما توليه الحكومة الرشيدة – أيدها الله – من اهتمام ودعم بقطاع التعليم للرقي بمستوى أبناء الوطن بما يعود عليه بالنفع والفائدة ويكونوا لبنة صالحة لأنفسهم ووطنهم ، مشدداً سموه على أهمية توجيه الطلاب التوجيه السليم والحرص عليهم وتوعيتهم من الأفكار الهدامة والمنحرفة.

من جانبه استعرض مخايش استعدادات الإدارة ومكاتب التعليم ومدارس المنطقة للاختبارات النهائية لهذا العام ، مشيراً إلى البرامج والأنشطة التي تعتزم الإدارة تنفيذها خلال فترة الصيف المقبل .

وجرى خلال الاستقبال مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بسير العملية التعليمية في المنطقة كمعالجة وضع المدارس المستأجرة والاهتمام بالميدان التربوي والإشرافي ، إلى جانب الاهتمام بنقل الطلاب والطالبات والشركات المشغلة لها ، بالاضافة الى العمل على متابعة المشاريع وتسهيل جميع المعوقات مع الوزارة ومتابعة الطلاب اثناء فترة الاختبارات والتواصل المستمر مع أولياء امورهم بما يحقق النجاح لهم .