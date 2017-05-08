 نائب أمير نجران يستقبل منسوبي الإمارة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 12 شعبان 1438 هجريا, الموافق 8 مايو 2017 ميلاديا

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نائب أمير نجران يستقبل منسوبي الإمارة

نائب أمير نجران يستقبل منسوبي الإمارة
المناطق - نجران

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة نجران، في صالة الاستقبال بديوان الإمارة، ظهر اليوم، المهنئين من منسوبي إمارة المنطقة.

وأعرب سموه عن عظيم شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد ـ حفظهم الله ـ على الثقة الملكية الكريمة بتعيينه، داعيًا الله أن يعينه ويوفقه ليكون عونًا ومعينًا لسمو أمير المنطقة، لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة تجاه الوطن والمواطن، ومعبرًا عن شكره لمنسوبي الإمارة على ما أبدوه من مشاعر طيبة.

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