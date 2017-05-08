 مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعاً في قصر السلام بجدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 12 شعبان 1438 هجريا, الموافق 8 مايو 2017 ميلاديا

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مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعاً في قصر السلام بجدة

مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعاً في قصر السلام بجدة
واس - جدة

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر السلام بجدة .
واستعرض المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، ومن ضمنها العرض المقدم من مكتب إدارة المشروعات بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حول سياسة الإطار الزمني لمتابعة قرارات وتوصيات المجلس، واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.

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