أمير تبوك يدّشن ويؤسس مشروعات تنموية بمحافظة الوجه بتكلفة 1300 مليون ريال

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك اليوم في محافظة الوجه مشروعات تنموية جديدة في مجالات البلدية والكهرباء والمياه كما أسس سموه لمشروعات أخرى وتفقد سير العمل في المشروعات القائمة في نفس المجالات بتكلفة إجمالية بلغت قيمتها (1300 ) مليون ريال.

وشملت المشروعات التي دشنها سموه افتتاح مبنى بلدية محافظة الوجه ، والاطلاع على مجسم للمبنى ، حيث استمع سموه إلى شرح من رئيس بلدية الوجه المهندس سلامه هليل البلوي عن ما يضمه المبنى الذي بلغت تكلفته 25 مليون ريال ويتكون من أربعة ادوار بمساحة إجمالية بلغت 4090 مترا مربعا ، ويضم المبنى الرئيسي ومبنى الورش والمستودعات وغرفة الأمن الرئيسية ومبنى القسم النسوي ، بالإضافة إلى المرافق المساندة التي تضم مواقف للسيارات وغرفة محولات الكهرباء.

بعد ذلك قص سموه الشريط إيذاناً بافتتاح المشروعات التي تنفذها بلدية محافظة الوجه ومركز بداء ومركز المنجور ومركز أبو راكه ، ثم شاهد سموه عرضاً مصوراً لانجازات بلدية الوجه، مؤكداً سموه على ان هذه المباني ليس تشييدها هو الهدف بل الأهم هو خدمة المواطن أولاً وإنجاز معاملاته .

كما استمع سموه إلى شرح من رئيس بلدية محافظة الوجه عن المشروعات التي تم الانتهاء منها من تنفيذها والتي بلغت تكلفتها 106 ريال من ضمنها مبنى البلدية ومشروعات سفلته وأرصفة وإنارة وتحسين وتجميل المداخل والحدائق ، وممرات مشاه وتحسين وتأهل الميادين وتطوير الشوارع ودرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار وتأهيل الطرق التي تربط القرى بالمحافظة بالإضافة إلى سفلتة مخططات المنح ، مشيراً إلى أن المشروعات الجاري تنفيذها بمحافظة الوجه بلغت تكلفتها 86 مليون ريال اشتملت على إنشاء مضامير للمشاة وتطوير وتحسين الطريق الدائري وتطوير وتهذيب واجهة المنطقة الشرقية بمحافظة الوجه ، وإنشاء حدائق وممرات ومشروعات درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار وسوق للخضار والأسماك وإنشاء القسم النسوي وشاليهات للبلدية ومركز حضاري

بعد ذلك أزاح سمو الأمير فهد بن سلطان الستار عن مشاريع بلدية بداء واستمع سموه لشرح من رئيس بلدية بداء المهندس محمود بن عبدالله العطوي عن مشروعات البلدية الجاري تنفيذها والتي تحت التنفيذ والتي بلغت تكلفتها 26 مليون ريال شملت المرحلة الرابعة لمبنى البلدية وإنشاء أسواق شعبية وساحات وحدائق وممرات مشاه وتأهيل الطرق في المراكز والقرى التابعة للبلدية ومشروعات درء أخطار السيول .

كما اطلع سموه على مشروعات بلدية المنجور واستمع سموه إلى شرح من رئيس البلدية المهندس فارس بن مفلح البلوي عن المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها والجاري تنفيذها والتي بلغت تكلفتها 48 مليون ريال ، اشتملت على مشروعات سفلته وأرصفة وإنارة وإنشاء مبنى البلدية ( مرحلة أولى ) ومباني ومرافق حكومية ، وإنشاء مركز حضاري وثقافي وإنشاء مسلخ وسوق خضار وتطوير وتهذيب الأودية بالمنجور وإنشاء عبارات على الطرق بين القرى .

بعد ذلك اطلع سمو أمير المنطقة على المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها والجاري تنفيذها في بلدية أبو راكه ، واستمع سموه إلى شرح من رئيس البلدية المهندس مشعل بن مفلح البلوي والتي بلغت تكاليفها 45 مليون ريال اشتملت على إنشاء مباني للبلدية وتحسن وتجميل المداخل وسفلتة وأرصفة وإنارة وإنشاء ممرات مشاه وصيانة وقائية للطرق ودرء أخطار السيول وتصريف مياه الامطار وسفلته مخططات المنح وإنشاء سوق للخضار واللحوم وسكن عمال للبلدية ومسلخ نموذجي ومستودعات وكراج لبلدية أبو راكه . بعد ذلك وضع سمو أمير المنطقة حجر الأساس لمحطة الوجه جهد 380 / 132 / 33 / 1308 ك . ف ، واستمع سموه إلى شرح من مدير كهرباء تبوك المهندس مساعد بن فهد القباع الذي أوضح ان تكاليف إنشاء المحطة بلغت 415 مليون ريال ، كما شاهد سموه عرضاً للمشروعات الكهربائية المستقبلية التي ستنفذها الشركة بمحافظة الوجه بتكلفة 300 مليون ريال .

فيما اطلع سموه على مشروعات المياه الجاري تنفيذها بمحافظة الوجه واستمع سموه إلى شرح من مدير عام المياه بالمنطقة المهندس صالح الشراري عن هذه المشروعات التي بلغت تكلفتها 200 مليون ريال .

وقال سمو أمير منطقة تبوك في تصريح صحفي ” ما شاهدناه اليوم من مشروعات تنموية في محافظة الوجه يدعو للبهجة والسرور وامتداداً لما شاهدناه أمس في محافظة أملج وبقية المحافظات هي ولله الحمد على هذا المستوى من استكمال الخدمات بشكل كامل وهذا ما يهمنا بالدرجة الأولى” , رافعا سموه التهنئة بهذه المناسبة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله- وللشعب السعودي الكريم. وأضاف أن رؤية هذه المحافظات بهذا التطور هذا الأمر يجعل الإنسان يشعر بفرحة كبيرة ليكون المواطن السعودي ليس في هذه المحافظات بل في كل مناطق المملكة يكون دائماً ينعم بفضل الله , مؤكدا حرص القيادة الحكيمة على توفير المستوى اللائق بالمواطن .