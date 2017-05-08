 وزير التعليم يطلع على تجربة أكبر المؤسسات الريادية الهولندية للتدريب (NOCI) | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 12 شعبان 1438 هجريا, الموافق 8 مايو 2017 ميلاديا

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وزير التعليم يطلع على تجربة أكبر المؤسسات الريادية الهولندية للتدريب (NOCI)

وزير التعليم يطلع على تجربة أكبر المؤسسات الريادية الهولندية للتدريب (NOCI)
واس - الرياض

قام معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى صباح اليوم، بزيارة لأكبر المؤسسات الريادية الهولندية (NOCI)، التي تقدم برامج تدريب وتأهيل متقدمة في جميع المجالات وبالأخص المجالات التعليمية .
وقدم رئيس المؤسسة عرضاً كاملاً عن المؤسسة، مبينا جوانب التعاون في مجال تدريب وتأهيل المعلمين لتكون هولندا إحدى محطات برنامج “خبرات” للسنة القادمة، بعد إرسال ما يقارب الألف معلم ومعلمة لكل من كندا وأمريكا وفنلندا وأستراليا ونيوزلندا بهدف تأهيلهم في بيئة تعليمية مختلفة لاكتساب الخبرة والاستفادة منها .
وجرى الاتفاق في نهاية الاجتماع على أن يقوم وفد من المؤسسة بزيارة للمملكة خلال الأسبوعين القادمين وتقديم عرضاً متكاملاً عن تدريب المعلمين في هولندا .
حضَر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين في هولندا عبدالعزيز أبو حيمد، و المستشار والمشرف العام على الإدارة العامة للتعاون الدولي الدكتور سالم بن محمد المالكو، والملحق الثقافي في هولندا وبلجيكا الدكتور منير العتيبي .

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