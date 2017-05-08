 متحدث التعليم : الوزارة تعمل على تحسين آليات العمل بمراكز التدريب الأهلي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 12 شعبان 1438 هجريا, الموافق 8 مايو 2017 ميلاديا

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متحدث التعليم : الوزارة تعمل على تحسين آليات العمل بمراكز التدريب الأهلي

متحدث التعليم : الوزارة تعمل على تحسين آليات العمل بمراكز التدريب الأهلي
واس - الرياض

أكد المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي أن الوزارة تعمل حالياً على تحسين آليات العمل في مراكز التدريب التربوي في القطاع الأهلي، بما في ذلك تطوير البرامج المقدمة، والعمليات التدريبية، وتحسين مخرجاتها .
وأوضح أنه لوحظ في الآونة الأخيرة إقامة برامج تدريبية غير مرخص لها من قبل الوزارة والإعلان عن ذلك في وسائل الإعلام الرسمية ومواقع التواصل الاجتماعي، عادا ذلك من المخالفات الصريحة للأنظمة المعمول بها في المملكة، وعلى جميع المتدربين عدم الالتحاق بهذا النوع من البرامج التدريبية التي يتم الاعلان عنها، مؤكداً أن الوزارة لم ترخص أي برامج للتدريب التربوي عن بعد، ولم تعتمد شهاداتها .
وأشار إلى عدم إقامة أي برنامج تدريبي خارج مقر المراكز المعتمدة إلا بإذن مسبق من الوزارة، مؤكداً على جميع المتقدمين للتدريب التربوي التحقق من مراكز التدريب المرخص لها من خلال البوابة الإلكترونية الرسمية لوزارة التعليم .
واختتم العصيمي تصريحه أن وزارة التعليم لن تُصادق أي شهادة من أي مركز تدريبي غير مرخص، وستتخذ الإجراءات النظامية اللازمة ضد مراكز التدريب التربوي الوهمية ، والمدربين الذين يعملون بصورة غير نظامية .

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