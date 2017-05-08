بترو رابغ تشرح تفاصيل منتجات المرحلة الثانية لمشروعها الصناعي الجديد

أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات – بترورابغ – تفاصيل المنتجات الجديدة ذات القيمة المضافة العالية، خلال المرحلة الثانية من مشروعها الصناعي والمتوقعة في سبتمبر هذا العام. حيثتهدف إلى تعزيز الصناعة التحويلية في المملكة.

وقال نائب الرئيس لتطوير الأسواق بالشركة تاكاشي شيقيموري صباح اليوم الاثنين 8 مايو 2017 خلال لقاء عقدته غرفة الشرقيةاداره رئيس اللجنة الصناعية عبدالله الصانع وحضره عضو مجلس الادارة ابراهيم ال الشيخ، ان المرحلة الثانية تشمل توسعة مجمع إنتاج البتروكيماويات وتكرير النفط القائم حاليا في رابغ عن طريق توسعة وحدة تكسير الإيثان القائمة لمعالجة 30 مليون قدم مكعب إضافية، موضحا، أن المرحلة الثانية من المجمع الصناعي الجديد سيقدم منتجات متنوعة من المواد البتروكيماوية الجديدة في المنطقة تتضمن مطاط الإثيلين بروبيلين، والبولي أوليفين الحراري البلاستيكي، وميتاكريليت الميثيل، والمونومر، وميتاكريليت البولي ميثيل، وخلات الفينيل منخفض الكثافة من البولي إيثيلين/ الإثيلين، والبرازايلين/ بنزين، والكيومين، والفينول/ أسيتون، مؤكدا، بدء بترو رابغ أعمال التشييد لمصنع الفينول بطاقة 275 ألف طن متري سنويا، والأسيتون بطاقة 160 ألف طن متري سنوياً.

واشار شيقيموري الى ان هذه التطورات تأتي بعد النجاحات التي حققتها شركة بترورابغ1 من خلال مشاريعها الضخمة على المستوى العالمي والبالغة حجم استثماراتها 40 مليار ريال وبطاقة إنتاجية هائلة يقارب 17.175 مليون طن سنويا من المشتقات النفطية مثل غاز البترول المسال، النافثا، البنزين، وقود الطائرات، الديزل، وزيت الوقود، فيما تبلغ الطاقة الإنتاجية للمنتجات البتروكيماوية 2.4 مليون طن سنويا.

واوضح أن شركة بترورابغ تدعم خطط المملكة ضمن (رؤية 2030) التي تركز على قطاع الصناعات التحويلية، حيث يجاور مجمعها في رابغ (على مساحة 2.4 مليون متر مربع) العشرات من المصانع التحويلية تعتمد منتجاتها على المواد الأساسية التي توفرها بترورابغ.

وذكر، أن المشروع الجديد سيقدم منتجات جديدة تنتج للمرة الاولى في الشرق الاوسط, مثل البولي إيثيلين منخفض الكثافة(LDPE)،وخلات الفينيل الإثيلين (EVA)، والأوليفين الحراري الحراري (TPO)، وميثاكريلات الميثيل المتعدد (PMMA)، والنايلون 6، والأسيتون والفينول، وبارا زيلين، والبنزين، لافتا الى ان هذه المنتجات تستخدم بين تغليف المواد الغذائية والأحذية والمنسوجات والألياف الصناعية ومنتجات اللحام وصحائف الانبثاق والأنابيب والقضبان والأفلام والرقائق والأدوات المنزلية والعدسات البصرية والمعدات الكهربائية وقطع غيار السيارات ومبيدات الآفات ومبيدات الأعشاب، من البوليسترين والبلاستيك الهندسية والمطاط الصناعي والنايلون والمنظفات.

يذكر أن مشروع بترورابغ هو شراكة بين شركة أرامكو السعودية وشركة سوميتومو كيميكال اليابانية برأس مال يقدر بـ 10 مليارات دولار أمريكي ويعد من أكبر مجمعات التكرير والبتروكيماويات المتكاملة في العالم، ويقدم منتجات تضيف قيمة إلى الموارد الطبيعية للبلاد وتستقطب الاستثمار المهمة في الصناعات التحويلية. وهي واحدة من أكبر منتجي البولي بروبيلين والبولي إيثيلين والجليكول أحادي الإيثيلين، والمنتج الوحيد لأكسيد البروبيلين في الشرق الأوسط.

وكانت الشركة قد قامت في سلسلة من المبادرات للقاء الأطراف المهتمة في الغرف التجارية الصناعية في المدن الرئيسية الثلاث في المملكة وإبلاغ المصنعين عن مزايا المنتجات الأكثر تنوعا التي يحتويه المشروع، وتمثل فرصا استثمارية واعدة لرجال الأعمال، بمن فيهم رجال الأعمال في المنطقة الشرقية، وتقدم فرصا وظيفية للشباب السعودي