انشاء مكتب التراث العالمي لواحة الاحساء

انطلاقاً من توجيه صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الاحساء القاضي بتشكيل اللجنة العليا للاشراف على إدارة موقع التراث العالمي بواحة الاحساء ، وكذلك توجيه سموه الكريم المتضمن انشاء مكتب للتراث العالمي في الواحة ، أصدر أمين الاحساء نائب رئيس اللجنة العليا للإشراف على موقع التراث العالمي بالواحة المهندس عادل بن محمد الملحم قراراً يقضي بإنشاء ” مكتب التراث العالمي بواحة الاحساء ” ، وتكليف الأعضاء ( المهندس احمد المطر مديراً للمكتب ، المهندس عبدالله العمير ممثلاً لمديرية الزراعة ، المهندس خالد بوطويبه ممثلاً لهيئة الري والصرف ، المهندس علاء البقشي ممثلاً عن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالاحساء ، نايف السويعي سكرتيراً للمكتب ) ، على ان يتولى المكتب القيام بمهام عدة من ابرزها ( تطبيق كافة السياسات المعتمدة داخل واحة الاحساء والرفع بالتوصيات الى مقام اللجنة العليا المشرفة على إدارة الموقع ، تطبيق الخطة التنفيذية للتدخل بواحة الاحساء ” حسب خطة إدارة وحماية وتطوير الواحة المقدمة لليونسكو ” ، العمل على تطبيق الخطة التنفيذية للمهام العاجلة للمحافظة على واحة الاحساء ) .