 انشاء مكتب التراث العالمي لواحة الاحساء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 12 شعبان 1438 هجريا, الموافق 8 مايو 2017 ميلاديا

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انشاء مكتب التراث العالمي لواحة الاحساء

المناطق - الأحساء

انطلاقاً من توجيه صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الاحساء القاضي بتشكيل اللجنة العليا للاشراف على إدارة موقع التراث العالمي بواحة الاحساء ، وكذلك توجيه سموه الكريم المتضمن انشاء مكتب للتراث العالمي في الواحة ، أصدر أمين الاحساء نائب رئيس اللجنة العليا للإشراف على موقع التراث العالمي بالواحة المهندس عادل بن محمد الملحم قراراً يقضي بإنشاء ” مكتب التراث العالمي بواحة الاحساء ” ، وتكليف الأعضاء ( المهندس احمد المطر مديراً للمكتب ، المهندس عبدالله العمير ممثلاً لمديرية الزراعة ، المهندس خالد بوطويبه ممثلاً لهيئة الري والصرف ، المهندس علاء البقشي ممثلاً عن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالاحساء ، نايف السويعي سكرتيراً للمكتب ) ، على ان يتولى المكتب القيام بمهام عدة من ابرزها ( تطبيق كافة السياسات المعتمدة داخل واحة الاحساء والرفع بالتوصيات الى مقام اللجنة العليا المشرفة على إدارة الموقع ، تطبيق الخطة التنفيذية للتدخل بواحة الاحساء ” حسب خطة إدارة وحماية وتطوير الواحة المقدمة لليونسكو ” ، العمل على تطبيق الخطة التنفيذية للمهام العاجلة للمحافظة على واحة الاحساء ) . 

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