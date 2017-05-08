 أمطار على عسير ومدني المنطقة يدعو إلى أخذ الحيطة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 12 شعبان 1438 هجريا, الموافق 8 مايو 2017 ميلاديا

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أمطار على عسير ومدني المنطقة يدعو إلى أخذ الحيطة

أمطار على عسير ومدني المنطقة يدعو إلى أخذ الحيطة
واس - أبها

هطلت مساء اليوم أمطار غزيرة إلى متوسطة على منطقة عسير شملت مدينة أبها ومحافظات خميس مشيط وبارق والمجاردة وتنومة وطريب وبلقرن وبيشة.
جعلها الله أمطار خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
من جهة أخرى أهابت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة عسير جميع المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء التنقل بالمركبات وإتباع إرشادات السلامة نتيجة التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة هذه الأيام من حالة رعدية ماطرة وما يصاحبها من ظواهر رعدية وسيول وتجمعات للمياه.

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