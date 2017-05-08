 أمير القصيم يشدد على الأندية الرياضية باحتواء الشباب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 12 شعبان 1438 هجريا, الموافق 8 مايو 2017 ميلاديا

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أمير القصيم يشدد على الأندية الرياضية باحتواء الشباب

أمير القصيم يشدد على الأندية الرياضية باحتواء الشباب
المناطق - بريدة

شدد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم على أهمية دور الأندية الرياضية في الحرص على فئة الشباب وتلبية احتياجاتهم ورعايتهم رعاية كاملة واستقطابهم وإشغال وقت فراغهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة ، وتوجيههم التوجيه السليم ، مؤكداً سموه على الاهتمام بالألعاب الرياضية الأخرى وتفعيل دور الأنشطة والبرامج الاجتماعية وتحقيق تطلعات أبناء المنطقة بأن يكون النادي نموذجي في برامجه وأنشطته المختلفة ، وضرورة نبذ التعصب الرياضي والتأكيد على قيم التلاحم الوطني ، منوهاً بما تحظى به الرياضة من اهتمام ودعم كبيرين من القيادة الرشيدة ـ رعاها الله ـ التي تحرص على توفير كل الإمكانات التي تسهم في تطور الرياضة والشباب في جميع المجالات ، مهنئاً سموه الجميع بمناسبة تشكيل مجلس الإدارة الجديد لنادي الصقر بمركز البصر ، مشيداً بإطلاق النادي مبادرة بعنوان نبذ التعصب الرياضي للحد من مظاهر التعصب الرياضي ونشر مبادئ الروح الرياضية والتنافس الشريف وإبراز الطابع الأخلاقي المتميز ، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح في ظل ما تلقاه الرياضة السعودية من دعم ومؤازرة من ولاة الأمر ـ حفظهم الله ـ ، حاثاً رئيس النادي وزملاءه بالرقي بنادي الصقر إلى مصاف الأندية المتقدمة وتعزيز المشاركة المجتمعية.

جاء ذلك خلال لقاء سمو أمير منطقة القصيم اليوم الاثنين في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة ، رئيس مجلس إدارة نادي الصقر ربعي الربعي وأعضاء مجلس إدارة النادي الذين قدموا للسلام على سموه بمناسبة تشكيل المجلس الجديد ، وإطلاع سموه على أوضاع النادي والاستئناس بآرائه وتوجيهاته ، بحضور مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بالقصيم عبدالعزيز السناني.

من جانبه عبر رئيس نادي الصقر وأعضاء مجلس الإدارة عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه المتواصل للشباب والأنشطة الرياضية المختلفة ومتابعته لكل ما يخدم الرياضيين بالمنطقة ولتوجيهات سموه السديدة ، مشيراً إلى أن مبادرة النادي التي بعنوان نبذ التعصب الرياضي ستنطلق في شهر رمضان المبارك لهذا العام ، مفيداً أن المبادرة المجتمعية لتحقيق جملة من الأهداف التي تحد من مظاهر التعصب الرياضي.

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