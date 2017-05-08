 تعديلات جديدة على ضوابط إيفاد وابتعاث موظفي الخدمة المدنية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 12 شعبان 1438 هجريا, الموافق 8 مايو 2017 ميلاديا

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تعديلات جديدة على ضوابط إيفاد وابتعاث موظفي الخدمة المدنية

تعديلات جديدة على ضوابط إيفاد وابتعاث موظفي الخدمة المدنية
واس - الرياض

أقرت لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية مراجعة وتقييم تطبيق ضوابط التدريب والابتعاث والايفاد لجميع الجهات الحكومية، وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة وبفاعلية بين الأجهزة الحكومية شريطة أن لا يكون لهذه التطبيق أي أثر سلبي على المرشح أو الجهة التي يعمل بها .
وستطبق الضوابط الجديدة على الحالات الناشئة، ومعاملة الحالات التي صدر لها قرار إيفاد أو ابتعاث قبل 4/3 / 1438هـ وفق تنظيمات اللجنة وإجراءاتها السابقة، كما تضمن القرار جواز تمديد الإيفاد لفصل دراسي واحد لمرحلة الماجستير وفصلين دراسيين لمرحلة الدكتوراه كحد أقصى سواء كان التمديد لدراسة مقررات، أو لاستكمال رسالة أو بحث وطالبت اللجنة من إدارات التدريب والابتعاث في القطاعات الحكومية دراسة طلبات المرشحين على ضوء هذه التعديلات قبل رفعها إلى اللجنة

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