خادم الحرمين الشريفين يدعو الرئيس التونسي لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – رسالة لفخامة الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية تتضمن دعوة فخامته لحضور القمة العربية الاسلامية الأمريكية التي ستستضيفها المملكة العربية السعودية.

وقام بتسليم الدعوة لفخامته معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير خلال استقبال فخامته له بقصر قرطاج بالعاصمة التونسية اليوم .

ونقل معالي وزير الخارجية في بداية الاستقبال تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله للرئيس التونسي ولحكومة وشعب جمهورية تونس الشقيقة، فيما حمّله الرئيس التونسي تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وحكومة وشعب المملكة.

حضر الاستقبال مدير عام مكتب معالي وزير الخارجية السفير خالد العنقري ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد العلي.