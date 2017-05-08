 الازوري يتفقد طرق الباحة  ويقف على الاضرار  | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 12 شعبان 1438 هجريا, الموافق 8 مايو 2017 ميلاديا

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الازوري يتفقد طرق الباحة  ويقف على الاضرار 

الازوري يتفقد طرق الباحة  ويقف على الاضرار 
المناطق - الباحة - عبدالرحمن سفر
قام مدير عام الطرق بمنطقة الباحة المهندس عبدالعزيز الازوري بزيارة تفقدية للطرق بالمنطقة للوقوف على اعمال الصيانه بالاضافة الى الاطلاع على جاهزية واستعدادات الادارة لمواجهة الحالة المطريه التي تشهدها المنطقة وقد شملت جولته عدد من الطرق بالمنطقة ومنها عقبة قلوة ووصلة صدر المزاودة التي تضررت نتيجة الامطار مساء أمس  وقد وجه بتكثيف الجهد وازالة الاضرار ورفع تقرير فوري للوزارة للاصلاح العاجل فيما عقد اجتماعه  اليوم بالمقاول المنفذ لوصلة الفلاح طريق العقيق بلجرشي والاستشاري المشرف على المشروع واطلع على معوقات العمل للمقاول واليه تفاديها لانجاز المشروع في وقت اسرع استكمال لمشاريع وزارة النقل التنمويه بالمنطقة وتأتي هذه الزيارة التفقدية للوقوف على مستوى تنفيذ المشاريع ومتابعة المقاولين
ورافقه في الجولة مدير المشاريع بالادارة المهندس مسفر المالكي ومهندسي الاشراف بالادارة وعدد من المقاولين والاستشاريين.

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