أمير القصيم يشيد بجهود جمعية “مبصرين” تجاه المكفوفين بالمملكة

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، الرئيس الفخري لجمعية العوق البصري الخيرية ببريدة “مبصرين” ، بما تقدمه الجمعية من جهود ملموسة تجاه المكفوفين بمختلف مناطق المملكة ، وما قامت به من خلال طباعة نظام الأحوال المدنية ولائحته التنفيذية بطريقة برايل للمكفوفين ، وطباعة برنامج تأهيل الشباب والفتيات المقبلين على الزواج بطريقة برايل للمكفوفين ، مثمناً لرئيس وأعضاء الجمعية على ما يقومون به من جهد في إيصال رسالة الجمعية ، التي تسير ولله الحمد وفق ما خطط لها ، وما تشهده من نهضة وانجازات محل تقدير وإعجاب الجميع ، والتي تدل على أن التخطيط السليم والإستراتيجية التي وضعت وفق دراسة متأنية بدأت ثمرها تظهر بشكل واضح وجلي ، ووصولها إلى كافة مناطق المملكة وتخطيها حدود المنطقة ، مؤشر يمنحنا مزيداً من الاطمئنان بأن الجمعية تسير وفق ما ينشده الجميع.

جاء ذلك خلال لقاء سمو أمير منطقة القصيم في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة ، بحضور سمو نائب أمير القصيم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز ، اليوم الاثنين ، مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تركي المانع ، ومدير مركز التنمية الاجتماعية ببريدة خالد المنصور ، رئيس مجلس إدارة جمعية العوق البصري الخيرية ببريدة معالي الدكتور خالد الحمودي يرافقه أعضاء مجلس الإدارة ، والمدير التنفيذي للجمعية خالد المشيقح ، الذين قدموا للسلام على سموه وإطلاعه على برامج وأنشطة الجمعية خلال الفترة الماضية وتسليمه تقريراً عن مشاريع ومبادرات الجمعية ، كما قام سموه بتسليم آلات بيركنز التي تبرع بها بنك الرياض للمكفوفين.

وقد عبر رئيس مجلس إدارة الجمعية معالي الدكتور خالد الحمودي عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم الرئيس الفخري للجمعية على ما تجده الجمعية من دعم ورعاية واهتمام من سموه في سبيل انجاح برامج وأهداف الجمعية.