مركز طويق للتنمية الأسرية يستهدف “220” متدربة بمجموعة من البرامج التربوية

نفذ مركز طويق للتنمية الاسريه التابع لمركز التنمية الاجتماعية بالرياض مجموعة من البرامج التدريبيه التي استهدفت 220 متدربة من مختلف الفئات العمرية في المجتمع وذلك في اطار التعاون بين وزارتي العمل والتنميه والتربيه والتعليم لتحقيق اهدافهما التربوية المشتركة .

وقد كانت اولى هذه البرامج محاضرة القتها المدربة نورة النملة بعنوان “اسف .. من فضلك .. شكراً” هدفت من خلالها الى تعليم 60 فتاة السلوكيات الصحيحة في التعامل مع الآخر وفنون الحوار مع تطبيق تلك السلوكيات عملياً معهن في مجموعة من الورش التدريبية المصاحبة.

كما نظم المركز وبحضور67 سيدة من سيدات الحي محاضرةً اخرى عن “الرضاعة الطبيعية” تناولت فيها البندري ابونيان خطوات نجاح الرضاعة الطبيعية وفوائد الحليب الطبيعي والفرق بينه وبين الحليب الصناعي اضافةً الى مناقشة وتصحيح بعض المعلومات الخاطئة لدى الحاضرات ، وبالتعاون مع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض استهدف المركز 40 طفلة من فتيات المدارس ببرنامج “المتحدثة الصغيرة” الذي استمر لمدة 4 ايام وركزت خلاله المدربة شيماء هلال على تدريب الصغيرات على اساسيات فن الالقاء وتعزيز مهاراتهن فيه للتغلب على الافكار السلبية ولتفعيل الخيال والتفكير الابداعي لديهن كما نظم المركز وبمشاركة 60 سيدة من تعليم الكبيرات برنامجاً تدريبياً بعنوان “اسرة امنة” لتوعيتهن بمفهوم تعاطي المخدرات وخصائص الادمان واضراره على العقل والصحة النفسية والأسرية وكيفية وقاية الأبناء منه .

وفي ختام هذه البرامج قامت مديرة المركز ؛ هند الدبيان بتكريم المدربات والمتدربات والجهات المشاركة بشهادات شكر ودروع تذكارية مشيرةً الى اهمية هذه البرامج المقدمة من خلال مراكز التنمية الاجتماعية وفروعها في دفع العملية التنموية في المجتمع .