181687 طالباً وطالبةً يؤدون اختبارات نهاية العام بتعليم مكة

أكملت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة استعداداتها لاستقبال أكثر من 181687 طالباً وطالبةً في المرحلتين المتوسطة والثانوية في كافة المدارس الحكومية والأهلية لتأدية اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1438هـ والتي ستنطلق صباح يوم الأحد القادم 18 /8 / 1438هـ.

وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد بن مهدي الحارثي أن الادارة أنهت جميع الاستعدادات لامتحانات نهاية العام 1438هــ وأكملت كافة الترتيبات الخاصة بذلك بما يضمن انسيابية الامتحانات في جو هادئ ومريح وتوفير كافة السبل التي يمكن أن تُسهل للطلاب والطالبات أداء الامتحانات بكل يسر وسهولة حيث إن الاختبارات تُمثل الصورة الحقيقية لانعكاس جهود الإدارة في الميدان.

وقال الحارثي تحرص الإدارة على تقديم أفضل الخدمات التربوية للأبناء إضافة إلى تقديم الخدمات الإرشادية للطلاب والطالبات بهدف تبصيرهم بطرق الاستذكار الجيدة والتخفيف من قلق الامتحانات والتحذير من العادات السيئة المسببة لتشتيت الانتباه والإرهاق , وسط متابعة من قبل مديري ومديرات الإدارات ومكاتب التعليم والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات الذي يزيد عددهم على (800) مشرف تربوي ومشرفة تربوية والذين سينطلقون إلى المدارس يوم الأحد المقبل لمتابعة سيرها.

وأوضح الحارثي أن مجموع أعداد الطلاب الذين سيؤدون الاختبارات بلغ 181687 طالباً وطالبة بكافة مدارس مكة الحكومية والأهلية حيث بلغ عدد الطلاب في المرحلة المتوسطة ٤٤٧٥٢ طالباً و ٢٣٤٣٠ طالباً في المرحلة الثانوية نظام الفصلي أما طلاب المقررات فبلغ ١٤٥٠٤ والاجمالي ٩٧١٩٠ فيما بلغ عدد الطالبات في المرحلة المتوسطة 43990 طالبةً وطالبات المرحلة الثانوية نظام الفصلي 27190 طالبة و 13317 طالبة وفي نظام المقررات 84497طالبة .

ودعا الحارثي أولياء الأمور إلى مساندة المدارس من خلال تهيئة الأجواء المناسبة لأبنائهم ودعمهم بكافة الاحتياجات ليجنوا ثمار جهدهم ويحققوا النجاح بإذن الله، منوهاً في الوقت نفسه إلى استمرار الجولات الميدانية التي يقوم بها المشرفون التربويون والمشرفات طيلة أيام الامتحانات بهدف تهيئة الأجواء الدراسية المناسبة لأبنائنا الطلاب، وتقديم أفضل الخدمات التربوية والتعليمية اللازمة وفق الخطط التي أعدتها مكاتب التعليم.

وشدد المدير العام للتعليم بمنطقة مكة على قادة المدارس بتشكيل لجان الملاحظة والرصد لأعمال الاختبارات كافة، ورصد الدرجات بشكل يومي من خلال نظام نور لافتًا إلى أن الاختبارات ستحظى بمتابعة مستمرة من مديري ومديرات مكاتب التعليم والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات؛ وذلك للوقوف على سير الاختبارات وفق الخطة المعدة، والرفع بتقارير يومية، ومعالجة ما قد يطرأ من عوائق أو إشكالات تتعلق بالاختبارات.