القاسم: الأمانة والإنسانية هما الحافز الأساسي للعمل الإسعافي

أكد رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم من عواقب التجمهر وإعاقة الفرق الإسعافية أثناء تأدية واجبها الإنساني في مباشرة الحوادث والحالات المرضية الطارئة، وقال إن مثل هذه التصرفات الفردية والتي لا تمثل المجتمع من شأنها أن تؤدي لخسارة روح لا قدر الله أو تفاقم إصابة بشكل أكبر بسبب تأخر الفرقة الإسعافية والناتج عن مثل هذا السلوك السلبي.

وقال القاسم بمناسبة اليوم العالمي للهلال الأحمر إن العمل الإسعافي في المملكة تطور بشكل كبير ومتسارع خلال الفترة الماضية من الدعم اللا محدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين، مشيراً بالعمل الكبير والمتفاني من قبل منسوبي الهيئة العاملين في الميدان حاملين على عاتقهم الأمانة والإنسانية من خلال أداء واجبهم نحو المجتمع، حيث يعتمد العمل في الهيئة تحت شعار الإنسانية أولاً وقبل كل شيء.

وأضاف: إن اليوم العالمي للهلال الأحمر يبقى من ضمن أهداف الهيئة التوعوية من خلال الاحتفاء به واستثماره بالطريقة الإيجابية بإقامة المحاضرات والندوات والمعارض بتسليط الضوء على العمل الإسعافي والإنساني وتعريف المجتمع بالإعمال والخدمات التي تقدمها الهيئة، والمخاطر التي من شأنها إعاقة العمل الميداني من قبل المتجمهرين، جاء ذلك خلال المحاضرة التي بعنوان (التعريف باليوم العالمي للهلال الأحمر) بمناسبة اليوم العالمي للهلال الأحمر بقاعة الملك سلمان بن عبدالعزيز بالمركز الرئيسي، ونوه بالعمل التطوعي في الهيئة الذي يعتمد على تقديم الخدمات الإنسانية من قبل أفراد في المجتمع كلٌ على حسب تخصصه، وتقديمها في كافة في الحج والعمرة والحرمين الشريفين والمناسبات الرياضية بالإضافة للمهرجانات والمناسبات للجميع دون استثناء تحت مظلة الهيئة.

بعدها ألقى الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدكتور صالح بن حمد السحيباني أثنى من خلال على عمل الهلال الأحمر السعودي سواء ما تقدمة من خدمات إسعافية أو انسانية بالإضافة لإعمال المملكة الإغاثية والتي كانت تقدم عن طريق الهلال الأحمر السعودي ومركز الملك سلمان للإغاثة، وقال إن اليوم العالمي للهلال الأحمر يمثل يوماً مهما على مستوى العالم من خلاله يتم ابراز جهود الأهلة من خلال الندوات والمعارض المقامة لصالح هذا اليوم، ونوه السحيباني على عمل الهيئة على جميع الأصعدة مؤكداً أن ما تقوم به الهيئة من أعمال تعكس الحرص الشديد من قبل قيادة المملكة بالاهتمام الكبير بالعمل الإنساني سواء داخل المملكة أو خارجه.