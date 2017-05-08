استقبل المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية أعضاء لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى برئاسة الدكتور عبدالله الفوزان.

واطلع أعضاء اللجنة على عرض مفصل عن خطة المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية وإستراتيجيته وبرامجه وأنشطته ومبادراته وتوجهاته المستقبلية، وقدم العرض مدير عام المركز الدكتور صالح بن عبدالعزيزالنصار.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تكامل الجهود المشترك لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، والاستفادة من مقترحات أعضاء اللجنة في تطوير أنشطة المركز، وتحقيقها للأهداف الاجتماعية لرؤية المملكة 2030، وتقديم الخدمات الاستشارية والبحثية الممكنة لتمكين لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى في تحقيق أهدافها.