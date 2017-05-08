 إنفانتينو يؤكد صلابة الوضع المالي للفيفا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 12 شعبان 1438 هجريا, الموافق 8 مايو 2017 ميلاديا

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إنفانتينو يؤكد صلابة الوضع المالي للفيفا

إنفانتينو يؤكد صلابة الوضع المالي للفيفا
المناطق_متابعات

أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني انفانتينو صلابة الوضع المالي للاتحاد على رغم الخسائر القياسية التي تكبدها العام الماضي، وذلك في تصريحات الاثنين في انطلاق أعمال الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للعبة في البحرين.
وقال السويسري انفانتينو ان خسائر الفيفا في العام 2016 والتي بلغت 396 مليون دولار أميركي، تتوافق مع “النموذج” المالي للاتحاد.
وأضاف “على رغم ما حاول البعض قوله او كتابته، لا يزال الوضع المالي للفيفا صلبا جدا”، وذلك في كلمة أمام المندوبين في افتتاح كونغرس الاتحاد الآسيوي في المنامة، والذي يسبق انعقاد الجمعية السابعة والستين للاتحاد الدولي في العاصمة البحرينية أيضا في 11 مايو.
وتابع المسؤول الدولي “لا حاجة لتقديم صورة مصطنعة عن الوضع”، موضحا انه من الطبيعي بالنسبة الى الاتحاد الدولي تحقيق خسائر في السنوات الثلاث الأولى من دورته المالية (الممتدة أربع سنوات)، على ان يليها “تحقيق عائدات” في السنة الرابعة التي تتخللها إقامة كأس العالم لكرة القدم، والمقررة السنة المقبلة في روسيا، والتي يتوقع ان توفر عائدات تصل الى مليار دولار غالبها من النقل التلفزيوني.
وتابع انفانتينو “هذا هو نموذج العمل المالي المعتمد في الفيفا. ولا حاجة لنا لنخبركم قصصا مختلفة، ولا نريد اعطاء صورة مصطنعة تجميلية لحساباتنا المالية. باختصار وضع الفيفا المالي صلب للغاية”.

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