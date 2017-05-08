 الأمير فهد بن سلطان يزور والد وأسرة الشهيد عطاالله الحويطي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 12 شعبان 1438 هجريا, الموافق 8 مايو 2017 ميلاديا

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الأمير فهد بن سلطان يزور والد وأسرة الشهيد عطاالله الحويطي

الأمير فهد بن سلطان يزور والد وأسرة الشهيد عطاالله الحويطي
المناطق_تبوك
نقل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – والشعب السعودي لأسرة الشهيد عطاالله سويلم عفاش الحويطي.
جاء ذلك خلال زيارة سموه اليوم بمنزل والد الشهيد وأشقائه وأقاربه، وقال سموه :” بإذن الله ابنكم شهيد للوطن، وهو فخر للوطن، وفقيد للوطن, وإن شاء الله هو وأمثاله الذين استشهدوا وهم يودون واجبهم في ميدان العز والشرف دفاعاً عن دينهم ووطنهم”، داعيا الله أن يرحم الفقيد وأن بتقبله في الشهداء .
وأعرب والد الشهيد الحويطي من جهته على نقله تعازي القيادة الحكيمة, مؤكدا فخره واعتزازه باستشهاد ابنه, الذي نذر روحه ودمه دفاع عن هذا الوطن الغالي, سائلا الله – عز وجل – أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد و أمير منطقة من كل مكروه

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