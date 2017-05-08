رئيس قسم التوجيه بإمارة مكة في زيارة للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالخرمة

قام مدير قسم التوجيه الفكري والمعنوي بشرطة منطقة مكة المكرمة والوفد المرافق له بزيارة للجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بمحافظة الخرمة وتم خلال الزيارة إستعراض بعض البرامج والمشاريع المقامه من قبل اللجنة

وأبدى سعادته بماشاهده من جهود لحفظ الأمن الفكري والإجتماعي ورحب بإقامة البرامج المشتركة مع شرطة المحافظة وتوجيه بعض البرامج الى منسوبي وأفراد شرطة محافظة الخرمة.