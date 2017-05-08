الهلال يؤكد صدارته آسيويا بفوز مثير على الريان القطري

فاز فريق الهلال على مضيفه الريان القطري بأربعة أهداف لثلاثة، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم، على ملعب جاسم بن حمد، بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وسجل أهداف الهلال، الاوروجوياني نيوكولاس ميليسي (41,73)، والسوري عمر خربين (66,84). وسجل أهداف الريان القطري، سبستيان سوريا (55)، رودريجو تاباتا (59)، ولويس غارسيا (82).

وتأهل الهلال متصدرا للمجموعة الرابعة بـ12 نقطة، وبيروزي الإيراني بـ9 نقاط، وجاء الريان القطري في المركز الثالث بـ7، والوحدة الإماراتي رابعا بـ4 نقاط.

ويلاقي الهلال في الدور ثمن النهائي من البطولة صاحب المركز الثاني بالمجموعة الثانية.