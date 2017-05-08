 وكيل إمارة القصيم يرأس الاجتماع 12 للجنة التنفيذية لبرنامج التوطين بالمنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 12 شعبان 1438 هجريا, الموافق 8 مايو 2017 ميلاديا

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وكيل إمارة القصيم يرأس الاجتماع 12 للجنة التنفيذية لبرنامج التوطين بالمنطقة

وكيل إمارة القصيم يرأس الاجتماع 12 للجنة التنفيذية لبرنامج التوطين بالمنطقة
المناطق_بريدة

رأس وكيل إمارة منطقة القصيم رئيس اللجنة التنفيذية لبرنامج التوطين والتنمية الاجتماعية بالقصيم عبدالعزيز بن عبدالله الحميدان ، أمس اجتماع اللجنة 12 ، بحضور أعضاء اللجنة ، وذلك في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة.

حيث جرى خلال الاجتماع الاطلاع على نتائج فرق العمل المشكلة من فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالقصيم ، وفرع صندوق تنمية الموارد البشرية بالقصيم ، وفرع بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة ، وأمانة برنامج التوطين والتنمية بالقصيم ، التي نفذت المرحلة الأولى منها من خلال الزيارات الميدانية لجميع المراكز التجارية المغلقة (المولات) بالمنطقة ، وزيارة جميع المحلات داخل المولات ، وتزويدهم بقرار وممكنات توطين المولات ، إذ أوضح الاجتماع أنه تم حصر جميع الفرص الوظيفية لديها.

كما اطلع رئيس وأعضاء اللجنة على خطط التدريب التي ستنفذ قريباً ، وكذلك الخطة الإعلامية الخاصة بتوطين المولات ، واطلعت اللجنة أيضاً على جهود التوظيف ، التي بادرت بها بعض الشركات للتوظيف في المولات ، والإعلان عن أكثر من 500 فرصة وظيفية للجنسين للعمل داخل المولات في منطقة القصيم ، وكذلك مبادرة إحدى المطاعم العالمية بتوطين 100%‎ لفرعهم في أحد المولات بالمنطقة.

 

 

 

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