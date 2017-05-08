أمير القصيم يستعرض المشاريع المقترحة بمجلس المنطقة

يترأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس المنطقة جلستي المجلس الأولى والثانية من الدورة الثانية للعام المالي 1438/1439هـ يومي الثلاثاء والأربعاء 13- 14/8/1438هـ بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم نائب رئيس مجلس المنطقة في قاعة اجتماعات مجلس المنطقة بمقر ديوان إمارة المنطقة في مدينة بريدة.

ذكر ذلك أمين عام مجلس المنطقة الأستاذ عسم بن إبراهيم الرمضي ، الذي أوضح بأن المجلس سيناقش في الجلستين المشاريع المقترحة لبعض القطاعات الحكومية بالمنطقة في ميزانية العام المالي 1439/1440هـ وتقرير عن إعادة تأهيل وتطوير وادي الرمة بمنطقة القصيم ، وكذلك استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.