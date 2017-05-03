نائب أمير القصيم يستقبل مساعد مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف بالمنطقة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم اليوم الأثنين بمكتبه في مقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة ، مساعد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة محمد بن عبدالرحمن النوشان يرافقه عدد من أعضاء الفرع ، الذين قدموا للسلام على سموه ، وتهنئته بمناسبة تعيينه نائباً لأمير منطقة القصيم.

وقد عبر الجميع عن خالص التهاني والتبريكات لسموه ، متمنين له العون والتوفيق.

وشكرهم سموه على مشاعرهم الطيبة ، سائلاً الله أن يبرئ الذمة وأن يحقق كل ما يصبو إليه ولاة الأمر – حفظهم الله – من خدمة الوطن والمواطن.