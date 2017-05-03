 نائب أمير القصيم يستقبل مساعد مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف بالمنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 12 شعبان 1438 هجريا, الموافق 8 مايو 2017 ميلاديا

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نائب أمير القصيم يستقبل مساعد مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف بالمنطقة

نائب أمير القصيم يستقبل مساعد مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف بالمنطقة
المناطق_بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم اليوم الأثنين بمكتبه في مقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة ، مساعد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة محمد بن عبدالرحمن النوشان يرافقه عدد من أعضاء الفرع ، الذين قدموا للسلام على سموه ، وتهنئته بمناسبة تعيينه نائباً لأمير منطقة القصيم.

وقد عبر الجميع عن خالص التهاني والتبريكات لسموه ، متمنين له العون والتوفيق.

وشكرهم سموه على مشاعرهم الطيبة ، سائلاً الله أن يبرئ الذمة وأن يحقق كل ما يصبو إليه ولاة الأمر – حفظهم الله – من خدمة الوطن والمواطن.

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