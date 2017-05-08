 محافظ رياض الخبراء يدشن حملة لجنة الشباب “تفوق” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 12 شعبان 1438 هجريا, الموافق 8 مايو 2017 ميلاديا

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محافظ رياض الخبراء يدشن حملة لجنة الشباب “تفوق”

محافظ رياض الخبراء يدشن حملة لجنة الشباب “تفوق”
المناطق_الرياض
دشن محافظ رياض الخبراء الأستاذ فهد بن حسن السلطان الحملة التي أطلقتها لجنة شباب رياض الخبراء والهادفة لحث طلاب المدارس على التفوق الدراسي تحت عنوان “تفوق” وذلك بمكتبه بمقر المحافظة .
وقال رئيس لجنة شباب رياض الخبراء محمد بن إبراهيم الدواس أن إطلاق هذه الحملة يأتي إنسجاماً مع توجيهات سمو أمير منطقة القصيم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز رئيس مجلس شباب القصيم وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز في تقديم النافع والمفيد للشباب والتعاون مع الجهات المختصة في ذلك .
وأوضح الدواس أن اهتمام المحافظ الشخصي بتدشين الحملة يعكس اهتمام ولاة الأمر بالتعليم حيث ركزت الحملة على الطرق الصحيحة للمذاكرة وتنبيهات هامة حول العديد من السلبيات المعتادة خلال فترة الإختبارات التي تتعلق بالوقت أو رفقاء السوء والتحذير من الوقوع في شراك المخدرات .
وبين رئيس لجنة الشباب أن الحملة أعدت بأسلوب تربوي وتستهدف الأسر وكافة طلاب المدارس من خلال اللوحات الدعائية والمنشورات الورقية والإلكترونية وأتت بالشراكة مع مكتب تعليم رياض الخبراء وجمعية الزواج والتنمية الأسرية بمحافظة رياض الخبراء ولجنة التنمية الإجتماعية الأهلية برياض الخبراء .
حضر التدشين كل من مدير مكتب التعليم بمحافظة رياض الخبراء وعدد من القيادات التعليمية من المكتب والمدارس ومدير معهد الشيخ محمد الخضير للعمارة والتشييد ورئيس جمعية الزواج والتنمية الأسرية برياض الخبراء ورئيس لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية برياض الخبراء بالإضافة لعدد من طلاب المدارس بالمحافظة .

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