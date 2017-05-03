اختتام فعاليات ملتقى القصيم التاسع لطب الأسنان

وشهد الملتقى على مدار ثلاثة أيام عدة جلسات علمية، و6 ورش عمل بمشاركة محاضرين من الخبراء والاكاديميين في هذا المجال، لتدريب الطلاب على أحدث التقنيات والطرق في شتى تخصصات طب الأسنان، كما أتاح الملتقى الفرصة لطلاب وطالبات طب الأسنان بالمملكة، للمنافسة في مسابقتي الملصقات العلمية والعروض التقديمية.

وأكد الدكتور ظافر بن سعيد الأسمري عميد كلية طب الأسنان بالجامعة، أن أهم ما يميز هذا الملتقى هو إدارته بالكامل من جانب طلاب الكلية، الذين تولوا إدارة كافة الجوانب التنظيمية به، وذلك لإكسابهم الخبرة في التنظيم والإدارة ، مشيراً إلى أنه قد تم إقامة 6 ورش عمل مع بإشراف عدد من الاستشاريين منهم الدكتور حازم التميمي، والدكتورة امتنان الماجد، والدكتور أيمن مندورة، والدكتور مصطفى عمران، والدكتور سلطان الشمري، والدكتور رافت فرح.