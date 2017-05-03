 اختتام فعاليات ملتقى القصيم التاسع لطب الأسنان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 12 شعبان 1438 هجريا, الموافق 8 مايو 2017 ميلاديا

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اختتام فعاليات ملتقى القصيم التاسع لطب الأسنان

اختتام فعاليات ملتقى القصيم التاسع لطب الأسنان
المناطق_بريدة
اختتم ملتقى القصيم التاسع لطلبة طب الأسنان وأطباء الأسنان حديثي التخرج بالمملكة، أعماله أمس الأحد بمقر جامعة القصيم بالمليداء، بمشاركة 11 جامعة حكومية وكلية أهلية من كافة أنحاء المملكة، حيث تم تسليم الجوائز والدروع لـ 6 فائزين في مسابقتي الملصقات العلمية والعروض التقديمية، من إجمالي 50 ملصق علمي، و15 عرض تقديمي شاركوا بالملتقى، وفي حفل الختام تكريم عدد من الجهات والأشخاص المشاركين في الملتقى.
وشهد الملتقى على مدار ثلاثة أيام عدة جلسات علمية، و6 ورش عمل بمشاركة محاضرين من الخبراء والاكاديميين في هذا المجال، لتدريب الطلاب على أحدث التقنيات والطرق في شتى تخصصات طب الأسنان، كما أتاح الملتقى الفرصة لطلاب وطالبات طب الأسنان بالمملكة، للمنافسة في مسابقتي الملصقات العلمية والعروض التقديمية.  
وأكد الدكتور ظافر بن سعيد الأسمري عميد كلية طب الأسنان بالجامعة، أن أهم ما يميز هذا الملتقى هو إدارته بالكامل من جانب طلاب الكلية، الذين تولوا إدارة كافة الجوانب التنظيمية به،  وذلك لإكسابهم الخبرة في التنظيم والإدارة ، مشيراً إلى أنه قد تم إقامة 6 ورش عمل مع بإشراف عدد من الاستشاريين منهم الدكتور حازم التميمي، والدكتورة امتنان الماجد، والدكتور أيمن مندورة، والدكتور مصطفى عمران، والدكتور سلطان الشمري، والدكتور رافت فرح.
يذكر أن اللجان العلمية في الملتقى والمكونة من أساتذة طب الأسنان بالجامعة، قد قامت بتقييم الملصقات والعروض التقديمية بناءً على آلية معتمدة من اللجنة،  وذلك بتقييم المادة العلمية وطريقه العرض للمتقدمين.

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