 الأهلي يصعد لثمن النهائي الآسيوي بثنائية عسيري وكردي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 12 شعبان 1438 هجريا, الموافق 8 مايو 2017 ميلاديا

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الأهلي يصعد لثمن النهائي الآسيوي بثنائية عسيري وكردي

الأهلي يصعد لثمن النهائي الآسيوي بثنائية عسيري وكردي
المناطق_جدة

حسم هدفان في الشوط الثاني لعبد الفتاح عسيري وأمير كردي تأهل الأهلي إلى دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا لكرة القدم بفضل الفوز 2-صفر على ذوب آهان الإيراني في الجولة الأخيرة للمجموعة الثالثة اليوم الاثنين.
وأرسل عسيري تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 63 وتابع كردي تمريرة عرضية ليضع كرة أرضية بين قدمي حارس زوب آهان قبل النهاية بست دقائق.
وكان الأهلي بحاجة للفوز أو التعادل لمرافقة العين، الذي ضمن تأهله الجولة الماضية، لدور الستة عشر الذي ينطلق أواخر الشهر الحالي.
وحافظ العين على صدارة المجموعة بفضل فوزه 3-صفر على ضيفه بونيودكور الأوزبكي
ليرفع رصيده إلى 12 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الأهلي بينما حل زوب آهان ثالثا بسبع نقاط ثم بونيودكور في ذيل الترتيب بثلاث نقاط.
وسجل ناصر الشمراني هدفا في الدقيقة 34 إثر تمريرة رائعة من القائد عمر عبد الرحمن (عموري) بعد مراوغة رائعة لأحد المدافعين ليسدد بعدها في الشباك من داخل منطقة الجزاء.
وعزز عموري تقدم فريقه من ركلة حرة في الدقيقة 77 قبل أن يسجل إبراهيم دياكيه الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من ضربة رأس

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