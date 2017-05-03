الائتلاف السوري: الأسد وإيران وروسيا يواصلون القصف وارتكاب الجرائم بحق الشعب السوري

قال الائتلاف السوري المعارض عبر موقعه الإلكتروني أن قوات الأسد والميليشيات الإيرانية والقوات الجوية الروسية واصلت قصفها على عدد من المناطق في سوريا، وارتكب الطيران الروسي مجزرة مروعة بريف حلب الشرقي أودت بحياة 12 مدنياً، بالتزامن مع عمليات تهجير جديدة طالت حي برزة وسط العاصمة دمشق.

ونقلا عن ناشطين من الشمال السوري ذكر الائتلاف أن 12 مدنياً قتلوا وجرح آخرون جراء قصف الطيران الروسي على قرية “الكناوية” التابعة لمدينة مسكنة بريف حلب الشرقي، كما قتل ثلاثة مدنيين بينهم طفل إثر انفجار لغم من مخلفات تنظيم داعش في قرية جبلة الحمرة في محيط مدينة الباب.

وفي حي برزة الدمشقي أشار إلى أنه قد بدأت صباح اليوم عمليات تهجير جديدة للأهالي، وذلك بعد استمرار الحملة العسكرية الشرسة التي قادتها قوات النظام والميليشيات الإيرانية الطائفية على الحي منذ شهر فبراير الماضي.

وأوضح أن المدنيين سينقلون إلى مدينة إدلب على دفعات كما حصل في حي الوعر بحمص وداريا بريف دمشق وعدد من المناطق الأخرى.