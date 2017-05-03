 “ساهر” يتعرض لإطلاق النار بحائل.. والجهات الأمنية تطارد المتورطين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 12 شعبان 1438 هجريا, الموافق 8 مايو 2017 ميلاديا

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“ساهر” يتعرض لإطلاق النار بحائل.. والجهات الأمنية تطارد المتورطين

“ساهر” يتعرض لإطلاق النار بحائل.. والجهات الأمنية تطارد المتورطين
المناطق_حائل

تعرضت إحدى كبائن نظام الرصد الآلي “ساهر” بحائل وتحديدا على طريق حائل – بقعاء، لإطلاق نار من أشخاص مجهولة، وأكد المتحدث الرسمي لشرطة حائل الرائد سامي الشمري، أن الجهات الأمنية باشرت بحينها موقع الحادث.

وكشف أنه لم ينتج عن ذلك أي ضرر لعمل الجهاز، وشدد أنه لا تزال إجراءات الاستدلال مستمرة لضبط الجناة المتورطين في الحادثة، وكانت كبائن نظام الرصد الآلي ساهر في عدد من المواقع تعرضت للكثير من التخريب، الأمر الذي دعا الجهات الأمنية للدعوة بتشديد أهمية المحافظة على الممتلكات العامة.

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