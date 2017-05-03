 شرطة مكة توقف عصابة متهمة بسرقة ٢٥٠ ألف ريال | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 12 شعبان 1438 هجريا, الموافق 8 مايو 2017 ميلاديا

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شرطة مكة توقف عصابة متهمة بسرقة ٢٥٠ ألف ريال

شرطة مكة توقف عصابة متهمة بسرقة ٢٥٠ ألف ريال
المناطق_الرياض

تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة من الإطاحة بتشكيل عصابي إثر قيام أفراده بسرقة 250 ألف ريال من مواطن بمحافظة جدة.

وفي التفاصيل، أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي القرشي بأن شرطة محافظة جدة تلقت بلاغ مواطن يدعي تعرضه لسرقة مبلغ ٢٥٠ ألف ريال من داخل سيارته بعد أن قام الجاني بتكسير الزجاج الجانبي أثناء وقوفها وارتكاب عملية السرقة، جرى تشكيل فريق عمل أمني من البحث الجنائي، وذلك بإعادة توزيع الفرق الميدانية لتركيز البحث عن الجناة، ووضع الخطط اللازمة لسرعة الإطاحة بهم أسفرت تلك الجهود بتوفيق من الله ثم بجهود المختصين من البحث الجنائي عن ضبط مواطن وأربعة اشخاص من جنسية أفريقية، حيث ضبط بحوزتهم على مبلغ ٢١٠ ألف ريال، وبمناقشة المتهمين أقروا بارتكاب ما نسب إليهم متقاسمين المسروقات فيما بينهم، وتم التحفظ على المتهمين وتحريز المضبوطات وإيقافهم بمركز الشرطة المختص رهن التوسع في التحقيق معهم ومقارنة أسلوبهم الإجرامي بالقضايا المقيدة ضد مجهول تمهيدا لإحالتهم لجهة الاختصاص.

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