البرازيل تحبس أنفاسها مع محاكمة الرئيس بتهمة الفساد

يمثل لويس ايناسيو لولا دا سيلفا بعد غد أمام قاضي مكافحة الفساد سيرجيو مورو في جلسة يمكن أن تطيح نهائيا بأحلام العامل السابق في منجم الذي أصبح رئيسا للبرازيل من 2003 إلى 2010، في العودة إلى السلطة.

ومن المتوقع أن يتدفق أنصار الطرفين بأعداد كبيرة إلى شوارع كوريتيبا (جنوب) حيث اتخذت تدابير أمنية مشددة. ولم يترك شيء للصدف في هذه اللحظة الحاسمة من هذا المسلسل المتقلب الطويل الذي يحبس أنفاس البلاد برمتها، أي فضيحة الفساد الكبيرة التي كشفت عنها عملية “الغسل السريع”.

ويخضع لويس ايناسيو لولا دا سيلفا (71 عاما) لخمسة إجراءات قضائية على صلة بهذه الشبكة التي تنسقها شركات بناء، للتلاعب بصورة منهجية بالصفقات العامة، ولا سيما صفقات شركة بتروبراس العملاقة الرسمية للنفط.

وسيتوجه الرئيس الأسبق للدولة إلى المحكمة الأربعاء للرد على التهم الموجهة إليه وتفيد بأنه قبض رشوى هي كناية عن شقة من ثلاثة طوابق في منتجع غواروخا البحري في ولاية ساو باولو (جنوب شرق).

ويقول المدعون العامون أن لولا دا سيلفا استفاد من رشوة سخية بلغت 3،7 ملايين ريال برازيلي (1،16 مليون دولار)، قدمتها شركة “او آ اس” للبناء المتورطة في فضيحة بتروبراس. ومن المتوقع صدور الحكم في غضون 45 إلى 60 يوما.

وإذا ما ثبتت عليه التهمة وتأكد القرار في الاستئناف، فقد يحكم على لولا بالسجن ولن يستطيع الترشح إلى الانتخابات الرئاسية في 2018. وعلى رغم هذه المسائل القضائية، فهو يتصدر نوايا التصويت، مع انه يثير مستوى مرتفعا من الرفض أيضا.