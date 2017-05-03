عاصفة ترابية وأمطار غزيرة على حفر الباطن

هطلت مساء اليوم الاثنين أمطار غزيرة بعد موجة لغبار كثيفة على حفر الباطن والقيصومة والوجعان والقلت والرقعي وأجزاء كبيرة من المناطق البرية التي تشرف عليها المحافظة .

وكانت مصلحة الأرصاد حذرت في تنبيه متقدم قبيل هبوب العاصفة والأمطار التي تليها حيث تدنت الرؤية الأفقية لاقل من 50 متر واستمرت لقرابة ربع الساعة في وقت اذان صلاة العشاء مما أدى الى خلو المساجد من المصلين وتحولت العاصفة الترابية الى أمطار غزيرة استمرت لقرابة 45 دقيقة حولت شوارع حفر الباطن إلى برك مياه

والجدير الذكر أن المنطقة تتعرض في هذه الأيام لموسم السرايات والتي تشهد أربعة فصول في يوم واحد