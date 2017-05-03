 ولي العهد يلتقي رئيس سيراليون | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 12 شعبان 1438 هجريا, الموافق 8 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

ولي العهد يلتقي رئيس سيراليون الأرصاد: استمرار هطول الأمطار الغزيرة على الرياض والمنطقة الشرقية عاصفة ترابية وأمطار غزيرة على حفر الباطن الصحة توضح ملابسات تقرير الأخطاء الطبية المتداول البرازيل تحبس أنفاسها مع محاكمة الرئيس بتهمة الفساد “ساهر” يتعرض لإطلاق النار بحائل.. والجهات الأمنية تطارد المتورطين شرطة مكة توقف عصابة متهمة بسرقة ٢٥٠ ألف ريال الائتلاف السوري: الأسد وإيران وروسيا يواصلون القصف وارتكاب الجرائم بحق الشعب السوري المحامي ماجد بن ضاوي يحصل على درجة الماجستير بتقدير ممتاز الأهلي يصعد لثمن النهائي الآسيوي بثنائية عسيري وكردي اختتام فعاليات ملتقى القصيم التاسع لطب الأسنان نائب أمير القصيم يستقبل مساعد مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف بالمنطقة

ولي العهد يلتقي رئيس سيراليون

ولي العهد يلتقي رئيس سيراليون
المناطق_الرياض

استكمالا لجلسة المباحثات التي عقدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – مع فخامة الرئيس آرنست باي كروما رئيس جمهورية سيراليون، بحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حفظه الله مع فخامة رئيس جمهورية سيراليون سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات خاصة ما يتعلق بتعزيز التعاون في المجال الأمني لمحاربة الإرهاب.
جاء ذلك خلال لقاء سمو ولي العهد في جدة اليوم فخامة رئيس جمهورية سيراليون والوفد المرافق له.
كما جرى خلال اللقاء استعراض آخر تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها وموقف البلدين منها.
حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار سمو وزير الداخلية، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة وزير الإعلام بالنيابة الوزير المرافق المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان، ومعالي نائب مدير عام المباحث العامة الفريق عبدالله علي القرني، ومعالي نائب الرئيس والعضو المنتدب في الصندوق السعودي للتنمية المهندس يوسف إبراهيم البسامي، ومعالي السكرتير الخاص لسمو ولي العهد الأستاذ أحمد بن صالح العجلان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى غينيا وسيراليون سليمان بن صالح الفريح.
كما حضرها من الجانب السيراليوني، معالي وزير الخارجية الدكتور سامورا كمارا، ومعالي وزير المالية مومودو كارجبو، ومعالي وزير المعادن، مينكايلو مانصاري، ومعالي وزير التعليم الدكتور مينكا يلوباه، ومعالي وزير الإعلام محمد بانجورا، وسفير سيراليون لدى المملكة محمد سيلا كارجيو.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>