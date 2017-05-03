 الأرصاد: استمرار هطول الأمطار الغزيرة على الرياض والمنطقة الشرقية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 12 شعبان 1438 هجريا, الموافق 8 مايو 2017 ميلاديا

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الأرصاد: استمرار هطول الأمطار الغزيرة على الرياض والمنطقة الشرقية

الأرصاد: استمرار هطول الأمطار الغزيرة على الرياض والمنطقة الشرقية
المناطق_الرياض

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً متقدماً إثر استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية في كل من الرياض والمنطقة الشرقية.
وحثت هيئة الأرصاد مرتادي الطرق في المنطقتين على توخي مزيد من الحذر أثناء هذه الأجواء.

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