الأرصاد: استمرار هطول الأمطار الغزيرة على الرياض والمنطقة الشرقية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً متقدماً إثر استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية في كل من الرياض والمنطقة الشرقية.

وحثت هيئة الأرصاد مرتادي الطرق في المنطقتين على توخي مزيد من الحذر أثناء هذه الأجواء.