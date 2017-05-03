 تعديلات جديدة على ضوابط إيفاد وابتعاث موظفي الجهات الحكومية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 13 شعبان 1438 هجريا, الموافق 9 مايو 2017 ميلاديا

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تعديلات جديدة على ضوابط إيفاد وابتعاث موظفي الجهات الحكومية

تعديلات جديدة على ضوابط إيفاد وابتعاث موظفي الجهات الحكومية
المناطق_الرياض

أقرت لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية مراجعة وتقييم تطبيق ضوابط التدريب والابتعاث والإيفاد لجميع الجهات الحكومية.
وأوضحت في بيان لها اليوم أن ذلك يهدف إلى تحقيق الأهداف المرجوة بفاعلية بين الأجهزة الحكومية، شريطة أن لا يكون لهذا التطبيق أي أثر سلبي على المرشح أو الجهة التي يعمل بها.
وبينت أن الضوابط الجديدة ستطبق على الحالات الناشئة، وأنها تنص على “معاملة الحالات التي صدر لها قرار إيفاد أو ابتعاث قبل 1438/4/3هـ وفق تنظيمات اللجنة وإجراءاتها السابقة”.
كما تضمن القرار “جواز تمديد الإيفاد لفصل دراسي واحد لمرحلة الماجستير، وفصلين دراسيين لمرحلة الدكتوراه كحد أقصى، سواء كان التمديد لدراسة مقررات، أو لاستكمال رسالة أو بحث”.
وطالبت اللجنة إدارات التدريب والابتعاث في القطاعات الحكومية بدراسة طلبات المرشحين في ضوء هذه التعديلات قبل رفعها إلى اللجنة.

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