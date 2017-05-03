تعليم الطائف يكرم الحافظين والحافظات من مدارس التحفيظ في حفل الأول من نوعه

تحتفل الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف غداً الثلاثاء بتكريم الحفاظ والحافظات من خريجي مدارس تحفيظ القرآن الكريم بالطائف وذلك في بادرة تعد الأولى من نوعها على مستوى المحافظة ، فيما ستقام فعاليات الحفل على مسرح الإدارة بالفيصلية للبنين وعلى مسرح الإدارة النسائية للبنات ، وأكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور محمد بن حسن الشمراني أن ذلك يأتي تقديراً لفئة من الطلاب والطالبات حرصت على حفظ كتاب الله عز وجل والعناية به بعد أن أتموا حفظه وتجويده حيث نالوا حسن النشأة وصدق الرعاية . وأشار الدكتور الشمراني إلى اهتمام القيادة الرشيدة يحفظها الله بالقرآن الكريم والعناية به والذي يعتبر منهج حياة مشيداً بما تلقاه مدارس تحفيظ القرآن الكريم من عناية واهتمام من وزارة التعليم وبما يسهم في تربية النشء تربية إسلامية وتهدف إلى رعاية نموه خلقياً وفكرياً واجتماعيا في ضوء العقيدة الإسلامية . وعن أعداد المكرمين في الحفل أكد الدكتور الشمراني أنه يقارب ألف طالب وطالبة من خريجي مدارس تحفيظ القرآن الكريم التابعة لمكاتب التعليم الداخلية والخارجية