وظائف شاغرة في كلية الملك فهد الأمنية

أعلنت كلية الملك فهد الأمنية عن توفر (14) وظيفة أكاديمية شاغرة إضافة إلى (8) وظائف على بند الأجور ولائحة المستخدمين بمسمى عامل ومستخدم (قهوجي) .

وجاءت الوظائف الأكاديميةعلى النحو التالي:

– أستاذ مساعد (عدد 1 – تخصص التيارات والمذاهب المعاصرة)

– محاضر (عدد 1 – تخصص فقه مقارن)

– محاضر (عدد 1 – تخصص شريعة)

– أستاذ مساعد (عدد 2 – تخصص قانون عام)

– معيد (عدد 1 – تخصص علوم سياسية)

– محاضر (عدد 1 – تخصص هندسة مساحة)

– أستاذ مساعد (عدد 1 – تخصص علم نفس)

– محاضر (عدد 1 – تخصص علم اجتماع)

– محاضر (عدد 1 – تخصص قانون جنائي)

– مدرس لغة (عدد 2 – تخصص لغة إنجليزية)

– مدرس لغة (عدد 2 – تخصص لغة عربية)

ثانيا: شروط شغل وظائف عامل ومستخدم:

– أن لا يقل عمر المتقدم عن عشرين سنة.

– القدرة على القيام بمهام الوظيفة مع خبرة لا تقل عن أربع سنوات أو الشهادة الابتدائية مع ثبوت صلاحية القيام بعمل الوظيفة.

– أن يكون المتقدم لائقاً صحياً للخدمة وفق اللياقة الصحية لشغل الوظائف العامة.

– أن يكون مسجلاً في موقع وزارة الخدمة المدنية (ساعد) مع إحضار برنت يثبت ذلك.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بحد شرعي أو بالسجن لجريمة مخلة بالشرف والأمانة.

– أن يكون غير مفصولاً من خدمة الدولة لأسباب تأديبية.

وأوضحت أن التقديم حضورياً في مقر كلية الملك فهد الأمنية (إدارة شؤون الموظفين) مع إصطحاب أساسات الشهادات العلمية اعتباراً من الأحد القادم 1438/8/18هـ (من الساعة التاسعة صباحاً) ولمدة (يومين) حتى نهاية دوام الإثنين الموافق 1438/8/19هـ، مع ملاحظة ألا يكون المتقدم ملتحقاً بوظيفة حكومية ولا يكون قد مضى على تخرجة (بالنسبة للمعيدين والمحاضرين) أكثر من ثلاث سنوات، وللاستفسار يمكن الاتصال على هاتف (0112464444) تحويلة (1085).

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