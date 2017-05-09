الإطاحة بقاتل رجل الأمن في ضباء (فيديو)

ألقت الجهات الأمنية في تبوك، القبض على الجاني الذي نفذ عملية السطو المسلح في محافظة ضباء قبل أيام، وراح ضحيتها شهيد الواجب الرقيب أول عطا الله بن سويلم الحويطي، فيما تعرض بائع مجوهرات لإصابة بالغة ولا يزال يتلقى العلاج اللازم في أحد مستشفيات المنطقة.

وحسب مصدر أمني نقلت عنه “عكاظ”، فإن القاتل قبض عليه الإثنين، مبيناً أن شرطة منطقة تبوك ستصدر بياناً حول القبض على الجاني المسلح.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت شرطة تبوك، أنه جار التحقيق في الحادثة وفور الانتهاء من تفاصيلها سيتم الإعلان.