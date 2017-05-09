مقتل القيادي الحوثي ” أبو يوسف حطبة” و3 من مرافقيه في صنعاء

قتل مسلحون مجهولون القيادي الحوثي المدعو أبو يوسف حطبة وثلاثة من مرافقيه في صنعاء.

ونقل موقع “سبتمبر نت” الناطق باسم الجيش الوطني عن مصادر قولها إن المخلوع صالح يقف وراء عملية اغتيال أبو يوسف، وهو نجل القيادي الحوثي، أحمد صلاح حطبة، الذي كان يعمل، طبقاً للمصادر، مسؤولاً للإمدادات في جبهة نهم، ثم مسؤولاً على قطاع التموين والإمداد في جبهة ميدي. كما تم تعيينه مؤخراً مشرفاً للقطاع الجنوبي لمحافظة صنعاء.

من جهة أخرى، شكك وزير الخارجية اليمني، عبدالملك المخلافي، في أن تسهم الجولة المقبلة للمبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في تحقيق تقدم لإحياء مفاوضات السلام المتعثرة.

وقال المخلافي، في تصريحات لصحيفة الحياة اللندنية، إن جولة ولد الشيخ أحمد لن تحقق أهدافها بسبب عدم استجابة الانقلابيين للجهود الدولية. كما تمسّك المخلافي بأن تجرى أي مشاورات مقبلة وفق المرجعيات المعترف بها.